Новости по тегу #Наталия Мороз

Дизайнеры обновили ассортимент на 60 %, сделав акцент на практичности и комфорте.
Новая площадка объединила лучшие изделия из белорусского льна. Это не просто еще одна точка продаж, а часть стратегии, где натуральность и экологичность становятся не маркетингом, а смыслом.
Ежегодно только предприятие «Камволь» выпускает 6 миллионов погонных метров ткани.
Приоритет – обеспечить профессиональных спортсменов качественной формой, которая выдержит любые нагрузки.
«Экспонентами выставки являются не только белорусские предприятия, но и предприятия из Российской Федерации, Узбекистана, Китая, Турции».
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