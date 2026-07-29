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Новости по тегу #Наталия Мороз

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы
29 июля 2026 07:09

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы

В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна
08 мая 2026 17:25

В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна

Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия
25 февраля 2026 17:19

Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства
27 января 2026 09:04

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства

Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025
08 октября 2025 08:39

Взаимодействие бизнеса и моды – в Минске стартовала крупнейшая выставка товаров легпрома BTI-2025

Концепция информационной безопасности в Беларуси: рассказываем обо всех основных новшествах документа
12 марта 2019 17:41

Концепция информационной безопасности в Беларуси: рассказываем обо всех основных новшествах документа