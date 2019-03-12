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Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси

12 марта 2019 13:58
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Новости Беларуси. Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства над документом работали самые компетентные специалисты: ученые, представители СМИ, депутаты.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась подчеркнул, что это абсолютно новый документ, который не имеет аналогов в мире.

Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси-1

Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси-3

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня речь шла о ряде практических первоочередных шагов, которые вытекают из этой концепции. Допустим, организация общественного контроля за информационным пространством. Это достаточно новая тема, хотя она применяется в ряде государств и достаточно эффективно.

Люди сами на добровольных началах мониторят информационное, электронное пространство и участвуют в контроле над ним. Те вещи, которые, допустим, пропагандируют экстремизм, терроризм, насилие, порнографию – вся эта информация стекается потом в соответствующие службы, органы, где и принимается решение.

Это эффективный механизм, он применяется. И нам пора привлекать наше общество к этому общественному контролю.

По итогам совещания Президент поддержал проект Концепции. Его ждут всего лишь небольшие корректировки. А уже на следующей неделе документ утвердят окончательно.

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# Национальная безопасность # Станислав Зась # Фотофакт

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