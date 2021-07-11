Комплекс добавит 5-7% к ВВП и создаст более 70 тыс. рабочих мест. Вот что говорит инвестор нового проекта в Минске

Новости Беларуси. Начало масштабного проекта в архитектуре и градостроительстве положено в столице. Заключен договор на возведение умного города на севере Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свои подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая, инвестор Мохамед Али Алаббар.

Каким будет многофункциональный комплекс с инвестициями в 4 миллиарда долларов, расскажет Кристина Федорович.

Это прямое отражение современности, технологичности и комфорта. И это лишь часть объектов Emaar Properties – одного из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства. Его Превосходительство Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties, уже четверть века в бизнесе. О решении прийти в Беларусь, жизненном кредо и секретах бизнеса. Рассказывает основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая

Именно он вдохновитель и исполнитель концепции современного Дубая, и именно его компания построила самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и крупнейший торговый центр на планете Dubai Mall, который привлекает 19 миллионов посетителей в год. Известные бренды считают Мохамеда Али Алаббара своим основным инвестором, а его компания присутствует на рынках более 35 стран – на Ближнем Востоке, в Азии, Северной Африке, Северной Америке и Европе.

Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties:

Мы объединяем самых лучших архитекторов со всего мира. Например, к проектированию центра Dubai Mall мы пригласили компанию CallisonRTKL из Лос-Анджелеса. Кстати, эта же компания участвовала и в моем любимом проекте, который особенно дорог мне – Galerija Belgrade. Совместная работа местных и международных специалистов нужна также для того, чтобы понять вкусы потребителей в каждой из стран, их привычки, поэтому нужна такая комбинация.

При этом в основе работы инвестора, о котором знают во всем мире, не получение прибыли. Важно изменить жизнь людей к лучшему, используя новейшие возможности и технологии. И вот в географии компании Минск. И, как отметил Мохамед Али Алаббар, Беларусь – это не просто место для инвестиций, а страна, где у него есть друзья.

Мохамед Али Алаббар:

Первый визит в Минск тронул мое сердце. Я увидел белорусов – это самые добрые люди в мире. А то, как радушно нас встретили в правительстве, определило многое. Вдохновила встреча с Президентом Александром Лукашенко – он великий мотиватор. Меня также привлекли принципы работы экономики Беларуси, ведь без хороших, правильных экономических принципов ты не будешь делать бизнес лишь только потому, что тебе нравится город. А Минск мне нравится, это замечательный город, здесь великолепные люди, прекрасная экономическая политика и замечательные взаимоотношения. Я чувствую, что мне рады в Беларуси. И я действительно очень воодушевлен, что захожу в эту страну, и готов сделать многое.

Чтобы приступить к крупному проекту в новой стране, конечно, нужно учесть ряд условий. Это и стабильная экономика, и прочное банковское законодательство, безопасность, и, конечно, талантливые и квалифицированные люди, которые смогут реализовать проект. К тому же наша страна фактически единственная в ковидный период не остановила экономику, и она продолжала работать. Основатель Emaar Properties не скрывает: в нашей стране нашел комбинацию хорошего инвестиционного климата и возможности устанавливать эффективные личные контакты.

Мохамед Али Алаббар:

Я считаю, что идеальная жизнь – это когда безопасно, когда у нас замечательное будущее, отличное здравоохранение и образование, хороший рынок труда, хорошая работающая экономика. Это то, чего все мы хотим. Я не думаю, откровенно говоря, что все вышеперечисленное доступно в каждой стране, так как нет ничего идеального. Я работал в разных странах. Некоторые государства имеют все то, о чем я говорил, на 90 %, какие-то страны – на 50 %. Но те, у которых только 50 %, например, на Ближнем Востоке, стараются поднять этот уровень. Я верю, что каждое общество хочет улучшать ситуацию, становиться лучше. Это заложено в человеческой природе. И мне нравится быть частью этого процесса. Так как мы, бизнесмены, должны быть достаточно смелыми, чтобы использовать шанс и рисковать. Это зависит от каждого – брать ли на себя определенные риски.

На прошлой неделе заключен инвестиционный договор о возведении в Минске так называемого умного города. Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и основатель эмиратской компании Мохамед Али Алаббар. При этом стороны уверены: объект обещает стать не только жемчужиной Минска, но и точкой притяжения международных институтов и технологий. К реализации приступят уже в ближайшее время. Это многофункциональный комплекс с инвестициями в 4 миллиарда долларов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы очень рады, что к нам в город пришел такой известный международный инвестор, который имеет колоссальный опыт работы по реализации таких проектов. Этот проект для города крайне важен, потому что это проект умного города, проект с привлечением самых современных технологий, которые позволят этому проекту стать жемчужиной Минска. Планируем туда провести ветку метро. Естественно, там будут самые современные подходы в транспортной инфраструктуре. Естественно, и экологические виды транспорта (троллейбус, электробус) будут максимально использоваться на этой территории.

Кристина Федорович, корреспондент:

Масштабный инвестиционный проект – это умный город на севере Минска. Площадь территории – более 1000 гектаров. Вот здесь появится целый новый район. Национальный выставочный центр, институт искусственного интеллекта, много жилых домов и не только.

Мохамед Али Алаббар:

Необходимо собрать и проанализировать огромный объем информации, чтобы быть уверенным, что люди смогут жить в умном городе эффективно. Например, если мы строим больницу, то нужно продумать, насколько оперативно мы сможем обеспечить оказание первой медицинской помощи жителям умного города без посещения врача. Если говорить об образовании, то нужно продумать, как обеспечить учебу детей с помощью современных технологий. Должны продумать, как организовать оперативную доставку продуктов на дом в течение 10 минут. Вплоть до того, что продумать систему орошения газонов и времени, когда она будет использоваться. В то же время мы должны минимизировать расходы населения умного города, чтобы они меньше платили за электроэнергию, воду, тепло. Все это и называется умным городом. Мы должны продумать и просчитать все нюансы, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей. Наша задача – предоставить максимум комфорта и действительно сделать жизнь людей лучше.

Этот проект инвестора Мохамеда Али Алаббара, о котором знают во всем мире, – это не про здания, дороги, инфраструктуру, которая будет построена. Это прежде всего о человеческой жизни, ее качестве. Лучшие условия для жизни – вот что в основе. Как итог – положительное отражение в экономике и улучшение инвестиционного климата. А это в свою очередь равно привлечению в Минск большего числа туристов и бизнесменов.

Мохамед Али Алаббар:

Мы хотим жить в своих собственных домах и ожидаем получить от новостроек больше комфорта и уюта. Ожидаем, что там будут все необходимые объекты инфраструктуры – магазины, объекты для занятий зимними и летними видами спорта, образовательные учреждения, игровые площадки и развлекательные центры. Эти требования постоянно меняются. И я верю, что в Минске мы это сделаем. Кроме того, я считаю, что наша обязанность как застройщиков – после того, как мы предоставим объекты недвижимости в пользование, также содержать их и обслуживать. Самое главное решение в жизни каждого человека – это покупка собственного жилья. И важно, чтобы после этого человек мог жить счастливо и наслаждаться своим домом. Для этого нужно уделять внимание постгарантийному обслуживанию зданий. Мы приезжаем, чиним и делаем все, что нужно, бесплатно для наших клиентов.

Максимальная польза местному населению – цель номер один для Мохамеда Али Алаббара, как он сам признается. Важный момент: подрядчики, которые будут работать на минском проекте, будут именно из Беларуси, и материалы тоже с пометкой мade in Belarus. Что же до цифр, комплекс добавит 5-7 % к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.

Мохамед Али Алаббар:

Убежден, что подрядчики, которые будут работать на минском проекте, должны быть из Беларуси. Мы хотим работать и с белорусскими специалистами. К слову, архитекторы из Беларуси на данном этапе уже очень серьезно вовлечены в работу. Но основную работу будут делать все же белорусские фирмы, а международная команда выполняет функцию концептуальную – они задают направление и общее видение проекта. Целый умный город одного из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства планируют реализовать в 2021-2040-х годах.

Мохамед Али Алаббар:

Мне нравятся слова «смелость», «кураж». А еще я искренне считаю, что, во-первых, во-вторых, а также в-третьих самое главное – это усердно работать. Те, кто работают много, удачливы. Таким образом, успех – это комбинация таких действий, как усердная работа, ответственность брать на себя риски, саморазвитие, общение с лучшими людьми, а также такого качества, как смелость. Не беспокойтесь о том, что можете проиграть. Проиграть можно и один, и шесть раз. Я начал свою деятельность в возрасте 22 лет и смог достичь определенного результата, когда мне было 39 лет. То есть я 18 лет пытался достигнуть успеха, но никогда не сдавался и был всегда настроен оптимистично. Будьте оптимистами – оптимисты добиваются успеха.