Александр Лукашенко – руководителю Emaar Properties: за инвестора идёт очень острая борьба

Новости Беларуси. Арабские инвестиции в белорусскую экономику в нынешней непростой мировой экономической ситуации как никогда кстати. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с крупным арабским бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожать руку Мухаммеду Али аль-Аббару мечтают многие. За его плечами больше 20 лет опыта и настоящие архитектурные шедевры. Компания, которую возглавляет бизнесмен, – один из крупнейших в мире инвесторов в области строительства. Он идейный вдохновитель и практический исполнитель создания современного Дубая, советник по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Эмиратов. При таких возможностях, деньгах и связях Мухаммед Али аль-Аббар выбрал нашу страну площадкой для реализации следующего грандиозного проекта. Об этом он еще год назад договорился с белорусским Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примерно год тому назад, встречаясь с вами, ваше превосходительство, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов. Мы договаривались с вами, что этой осенью после президентских выборов встретимся и окончательно расставим все точки над «i». И вот за это я вам благодарен, что вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день.

Мы понимаем, что сейчас в мире времена непростые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить в Беларусь, нам очень кстати сегодня. Объемы работ будут очень большие. Поэтому мы в таком представительном составе сегодня собрались, чтобы не было заминки в ваших работах. Я помню ваше обещание, что вы построите здесь, в центре Европы, самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой Эмиратов в центре Европы. Поэтому я готов обсудить сегодня все вопросы, которые в связи с этим возникли, и, если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их решить сразу же сегодня.