Руководитель Emaar Properties: уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация в Беларуси только улучшится
Новости Беларуси. Реализация проекта «Северный берег» в Минске может начаться в течение месяца. О дальнейших шагах 22 февраля шла речь на встрече премьер-министра Беларуси с председателем совета директоров крупной инвестиционной компании Emaar Properties, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о вложении в несколько миллиардов евро и возведении в Минске знакового объекта мирового уровня. Сейчас идет подготовительный этап. Инвестор подтвердил, что готов приступить к работе на площадке в течение месяца.
Руководитель компании, вопреки некоторым прогнозам, опроверг возможное участие в проекте сербского бизнеса.
Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров компании Emaar Properties:
Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Не скрою, я обращался к ним по-дружески за консультацией относительно белорусского рынка, однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» своими силами. Что касается инвестиционного климата в Беларуси, следует разделять подходы и оценки до пандемии коронавируса и после. Конечно, и раньше экономика Беларуси оценивалась весьма высоко. Благодаря решению Президента не закрыть экономику с приходом пандемии, которое многими ставилось под сомнение, текущая ситуация в стране весьма удовлетворительная. С глобальной точки зрения нам приходится признать, что мировая экономика замедлилась, однако я хочу высоко оценить подходы и темпы развития экономики Беларуси. Уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация только улучшится.
Компания Emaar Properties – один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Она присутствует на рынках более 35 стран. Самый громкий проект – высочайшее здание в мире Бурдж-Халифа. В Минске намерены реализовать концепцию «город в городе». Здесь возведут Национальный выставочный и Всемирный торговый центры, университет, городки здравоохранения и образования, ледовую арену и прочие объекты спортивной инфраструктуры, центры культуры и искусств, гостиницу.