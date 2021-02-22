Руководитель Emaar Properties: уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация в Беларуси только улучшится

Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров компании Emaar Properties:

Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Не скрою, я обращался к ним по-дружески за консультацией относительно белорусского рынка, однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» своими силами. Что касается инвестиционного климата в Беларуси, следует разделять подходы и оценки до пандемии коронавируса и после. Конечно, и раньше экономика Беларуси оценивалась весьма высоко. Благодаря решению Президента не закрыть экономику с приходом пандемии, которое многими ставилось под сомнение, текущая ситуация в стране весьма удовлетворительная. С глобальной точки зрения нам приходится признать, что мировая экономика замедлилась, однако я хочу высоко оценить подходы и темпы развития экономики Беларуси. Уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация только улучшится.