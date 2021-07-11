«Мы каждый год подчёркиваем какую-то индивидуальность». Что нового будет в 2021 году на «Славянском базаре»?

Новости Беларуси. Середина июля – традиционное время белорусских фестивалей. Из Александрии внимание публики постепенно переместится на север. В Витебске совсем скоро стартует Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Вот уже 30-е лето подряд этот форум объединяет не только белорусов.
Без традиционной поездки в Витебск и лето не лето. Так думают многие гости и участники фестиваля. В 2021 году около Летнего амфитеатра будут развеваться флаги более 30-ти государств. Сам город уже готов принимать гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чем живет Витебск накануне масштабного форума, узнал Виктор Пралич.
Шесть дней Витебск будет жить в фестивальном ритме. И даже если вам не удастся попасть на концерты в Летний амфитеатр своя атмосфера будет царить и на околофестивальных площадках. А чтобы фотографии со «Славянского базара» получились красивыми, в городе высадили 900 тысяч ярких, как и сам фестиваль, цветов.
Валентина Шендюкова, заместитель директора предприятия «Витебский Зеленстрой»:
Мы каждый год подчеркиваем какую-то индивидуальность. На Аллее звезд при открытии звезды мы всегда меняем какие-то композиции. Не исключение и в этом году, мы также сделали эксклюзивно – цветочками скрипичный ключ. То есть подчеркнуть именно музыкальность нашего фестиваля. И на откосе мы из живых цветов сделали логотип 30-летия «Славянского базара».
Весь город превратится в концертный зал. Вот в чем необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске» – подробнее здесь.