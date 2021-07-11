«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?

Новости Беларуси. В этот день Александрийское поле утопало в гастрономическом изобилии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие предприятия страны предлагали оценить свои кулинарные шедевры. Кошелек можно было не доставать, возможность наесться досыта давали разные дегустации.

Свою продукцию на празднике впервые представило крупнейшее хлебопекарное предприятие страны «Минскхлебпром». Ежедневно на прилавки столичных магазинов поступает 250 тонн хлебобулочных изделий. Из них около половины – продукция «Минскхлебпрома». Батоны, сухари, пироги, слойки, ватрушки и многое другое. Для хлебозавода «Автомат» инновационной разработкой стала снековая продукция.

Анатолий Локтыш, директор хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром»:

В 2019 году введена в эксплуатацию линия по производству снеков. Мы не стоим на месте, продвигаем новые виды продукции. Уверены, что у нас это все получится.

«Минскхлебпром» – одни из первых, кто активно внедряет экологически чистую упаковку, бумажную. Благодаря такому нововведению товар лучше хранится. В приоритете свежая выпечка. Среди дегустационной продукции кейки, мини-зефир, мучные сладости, ржано-пшеничный заварной хлеб с салом.

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

У нас, белорусов, большие традиции в производстве хлеба. И «Минскхлебпром» здесь не исключение. Мы хотели бы показать и нашим землякам, и жителям других областей, каких успехов мы достигли, показать им новые сорта хлеба. И самое главное – мы хотим показать гостям из зарубежья, что сегодня Беларусь живет, развивается, выпускает великолепную продукцию. Чтобы они еще раз почувствовали, что бренд «Сделано в Беларуси» – действительно бренд.