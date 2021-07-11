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«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?

11 июля 2021 18:26
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Новости Беларуси. В этот день Александрийское поле утопало в гастрономическом изобилии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие предприятия страны предлагали оценить свои кулинарные шедевры. Кошелек можно было не доставать, возможность наесться досыта давали разные дегустации.

«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?-1

Свою продукцию на празднике впервые представило крупнейшее хлебопекарное предприятие страны «Минскхлебпром». Ежедневно на прилавки столичных магазинов поступает 250 тонн хлебобулочных изделий. Из них около половины – продукция «Минскхлебпрома». Батоны, сухари, пироги, слойки, ватрушки и многое другое. Для хлебозавода «Автомат» инновационной разработкой стала снековая продукция.

«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?-4

Анатолий Локтыш, директор хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром»:
В 2019 году введена в эксплуатацию линия по производству снеков. Мы не стоим на месте, продвигаем новые виды продукции. Уверены, что у нас это все получится.

«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?-7

«Минскхлебпром» – одни из первых, кто активно внедряет экологически чистую упаковку, бумажную. Благодаря такому нововведению товар лучше хранится. В приоритете свежая выпечка. Среди дегустационной продукции кейки, мини-зефир, мучные сладости, ржано-пшеничный заварной хлеб с салом.

«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?-10

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:
У нас, белорусов, большие традиции в производстве хлеба. И «Минскхлебпром» здесь не исключение. Мы хотели бы показать и нашим землякам, и жителям других областей, каких успехов мы достигли, показать им новые сорта хлеба. И самое главное – мы хотим показать гостям из зарубежья, что сегодня Беларусь живет, развивается, выпускает великолепную продукцию. Чтобы они еще раз почувствовали, что бренд «Сделано в Беларуси» – действительно бренд.

«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпрома»?-13

Карина Гуревич, жительница Минска:
Продукция «Маг» этого производителя, всегда ее покупаю. Очень сильно отличается от всего, что есть в магазине, она такая насыщенная. В принципе этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством. Всегда в моем доме был «Нарочанский хлеб», который производит именно этот хлебозавод.

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