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Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии

11 июля 2021 18:17
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Новости Беларуси. Кроме звездных артистов, Александрия собрала и десятки тысяч других гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были выставки, километры торговых рядов и море выпитого кваса. Жара была невыносимой, но выстояли не только гости и участники фестиваля, но и наша съемочная группа.

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-1

Белорусы еще раз доказали, что умеют не только дружно работать, но и дружно отдыхать. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для наших соседей – россиян и украинцев. И впервые в Александрии гости из Камчатского края, которые ради нашего праздника в дороге были несколько дней.

Костюмы из рыбьей чешуи, белорусские рушники, которые исполняют желания, новоиспеченные властелины села и рисунки в небе. Александрия, вкусная, красочная и главное – дружная.

В материале Юлии Мычки.

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-4

Для участников конкурса «Властелин села» праздник Купалье начался на день раньше. Финалисты, шесть семей, которые прошли закалку в районных турах и победили в областных, приехали в Шкловский городской парк для состязаний. Среди них традиционное «По дрова», где нужно распиливать, колоть и складывать дрова на время. И новый конкурс: организаторы подлили масла в огонь в прямом смысле слова и заставили семьи жарить драники на колоде.

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-7

Второй конкурсный день прошел на площадке праздника Купалье. В 2020 году финал проекта получил постоянную прописку на народном фестивале, и теперь Александрийское поле приросло еще и колоритными подворьями. Каждая семья представила на суд жюри кусочек своего быта, семейный обряд и поделилась секретами, как сэкономить копеечку. Круглянские родители, к примеру, разводят кроликов, и это существенно укрепляет семейный бюджет.

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-10

Пушистики такие. Это французский баран, порода. А там великаны.
А еще у вас есть хозяйство дома? Кого-то держите?
– Конечно. Индюки, цесарки, свиньи – все есть. Большие кролики – тоже очень много.
– А как вы успеваете? Столько детей, еще и хозяйство.
Мы выросли в деревне с мужем, поэтому работы не боимся.

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-13

Несмотря на то, что все участники конкурса люди деревенские и работы не боятся, даже они признались: стать главным властелином села ой как не просто, но зато эмоций и впечатлений хватит надолго.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-16

Запоминающейся фишкой этой Александрии стала погода. Плюс 37 – это рекорд для праздника. Кваса продали как никогда. Но даже такая жара не остановила гостей, и с каждым часом людей становилось все больше. А вот для некоторых такая погода стала просто шоком. Впервые на Александрии гости из Камчатского края. Дорога на фестиваль заняла у них несколько дней. Кроме того, добирались северные люди на снегоходах, собачьих упряжках и только потом – автобусах и поездах.

Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии-19

В 2021 году своим символом Александрия выбрала рушник, который еще раз подчеркивает самобытность и единство нашего народа. Тканое полотно становилось свидетелем самых ярких событий в жизни. О хитросплетении нитей рассказывали на выставке мастеров, которая пользовалась особым интересом у гостей праздника.

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«Если это судьба, то ее нужно ткать в длинную-длинную дорожку». Почему рушник стал символом жизни у славян?

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# Фестиваль # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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