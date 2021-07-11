Конкурсанты жарили драники на колоде, гости приехали на собачьих упряжках. Самое интересное из праздника в Александрии

Новости Беларуси. Кроме звездных артистов, Александрия собрала и десятки тысяч других гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были выставки, километры торговых рядов и море выпитого кваса. Жара была невыносимой, но выстояли не только гости и участники фестиваля, но и наша съемочная группа.

Белорусы еще раз доказали, что умеют не только дружно работать, но и дружно отдыхать. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для наших соседей – россиян и украинцев. И впервые в Александрии гости из Камчатского края, которые ради нашего праздника в дороге были несколько дней. Костюмы из рыбьей чешуи, белорусские рушники, которые исполняют желания, новоиспеченные властелины села и рисунки в небе. Александрия, вкусная, красочная и главное – дружная. В материале Юлии Мычки.

Для участников конкурса «Властелин села» праздник Купалье начался на день раньше. Финалисты, шесть семей, которые прошли закалку в районных турах и победили в областных, приехали в Шкловский городской парк для состязаний. Среди них традиционное «По дрова», где нужно распиливать, колоть и складывать дрова на время. И новый конкурс: организаторы подлили масла в огонь в прямом смысле слова и заставили семьи жарить драники на колоде.

Второй конкурсный день прошел на площадке праздника Купалье. В 2020 году финал проекта получил постоянную прописку на народном фестивале, и теперь Александрийское поле приросло еще и колоритными подворьями. Каждая семья представила на суд жюри кусочек своего быта, семейный обряд и поделилась секретами, как сэкономить копеечку. Круглянские родители, к примеру, разводят кроликов, и это существенно укрепляет семейный бюджет.

– Пушистики такие. Это французский баран, порода. А там великаны.

– А еще у вас есть хозяйство дома? Кого-то держите?

– Конечно. Индюки, цесарки, свиньи – все есть. Большие кролики – тоже очень много.

– А как вы успеваете? Столько детей, еще и хозяйство.

– Мы выросли в деревне с мужем, поэтому работы не боимся.

Несмотря на то, что все участники конкурса люди деревенские и работы не боятся, даже они признались: стать главным властелином села ой как не просто, но зато эмоций и впечатлений хватит надолго. «И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?