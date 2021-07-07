О решении прийти в Беларусь, жизненном кредо и секретах бизнеса. Рассказывает основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая

Новости Беларуси. Начало масштабного проекта в архитектуре и градостроительстве положено в столице. Заключен договор на возведение умного города на севере Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая – инвестор Мохамед Али Алаббар. Каким будет новый проект, расскажет Кристина Федорович.

Современность, технологичность и комфорт. Это неизменные требования к недвижимости, которую возводит один из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства. Его Превосходительство Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties, уже четверть века в бизнесе.

Именно он вдохновитель и исполнитель концепции современного Дубая и именно его компания построила самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и крупнейший торговый центр на планете Dubai Mall, который привлекает 19 миллионов посетителей в год. Его компания присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Азии, Северной Африке, Северной Америке и Европе.

И вот в географии компании Минск. И, как отметил Мохамед Али Алаббар, Беларусь – это не просто место для инвестиций, а страна, где у него есть друзья. При этом в основе работы инвестора главное – изменить жизнь людей к лучшему, используя новейшие возможности и технологии.

Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties:

Для того чтобы начинать бизнес в новой стране, безусловно, нужен ряд условий. В первую очередь, должны быть талантливые, хорошие, квалифицированные люди, которые смогут организовать ваш бизнес – проанализировать ситуацию и сбросить предложения в той или иной сфере, в какой вы хотите работать, будь то ресторанный бизнес или сфера недвижимости. Также важно знать, достаточно ли активна экономика, каким образом работает банковское законодательство, насколько в целом безопасна страна. Это так же важно, как экономическая политика правительства. Все эти условия стали ключевыми факторами в моем решении прийти в Республику Беларусь.

К тому же наша страна фактически единственная в ковидный период не остановила экономику, она продолжала работать. Бизнесмен не скрывает, что в нашей стране нашел комбинацию хорошего инвестиционного климата и возможности устанавливать эффективные личные контакты. Мохамед Али Алаббар:

Люди должны понимать, что пандемия когда-нибудь закончится и мы забудем про нее. И я уверен, что политика Беларуси в этом отношении замечательная. Его Превосходительство Президент Беларуси – очень смелый человек, он не остановил экономику, и она продолжала работать. Возможно, он был единственным в мире, кто принял такое решение, и я уверен, что после пандемии все сектора экономики вернутся к нормальному уровню. Поэтому мой совет – вы можете работать в любой сфере, будь то IT-технологии, недвижимость, ресторанный бизнес, мода, строительство, промышленность. Нужно пробовать, самообразовываться, учиться, развиваться и усердно работать. О новом инвестиционном проекте в Минске активно заговорили в октябре 2020 года.

Через три с половиной месяца – исторический день для градостроительной сферы столицы. На прошлой неделе заключен инвестиционный договор о возведении в Минске так называемого умного города. Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед Али Алаббар.

Это многофункциональный комплекс с инвестициями в 4 миллиарда долларов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы очень рады, что к нам пришел такой известный международный инвестор, который имеет колоссальный опыт работы по реализации таких проектов. Этот проект для города крайне важен, потому что это проект умного города, это проект с привлечением самых современных технологий, которые позволят этому проекту стать жемчужиной Минска. Мы планируем туда провести ветку метро. Естественно, там будут самые современные подходы в транспортной инфраструктуре. Естественно, и экологические виды транспорта (троллейбус, электробус) будут максимально использоваться на этой территории.

Кристина Федорович, корреспондент:

Масштабный инвестиционный проект – это умный город на севере Минска. Площадь территории – более 1 тысячи гектаров. Вот здесь появится целый новый район: национальный выставочный центр, институт искусственного интеллекта, много жилых домов и не только. Мохамед Али Алаббар:

В процессе реализации или ближе к завершению большинства крупномасштабных проектов, которыми я занимался, я пришел к пониманию, что жизнь – это не только потребление, мне интересно участвовать в улучшении уровня жизни людей. Наши требования к жизни постоянно меняются. Мы верим, что в следующем году должно быть лучше, чем в этом. Мы хотим жить в своих собственных домах и ожидаем получить больше комфорта и уюта. Ожидаем, что там будут все необходимые объекты инфраструктуры – магазины, объекты для занятий зимними и летними видами спорта, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные центры и детские площадки. Я думаю, что в конечном счете именно это и есть то, чего все мы хотим. Называйте это демократией или как-то иначе.

Мохамед Али Алаббар:

Эти требования постоянно меняются. Мир меняется, люди меняются, технологии меняются, и, как результат мы ожидаем лучшей жизни. Я считаю, что самое главное в жизни каждого человека – это покупка собственного жилья, чтобы человек мог жить счастливо и наслаждаться своим домом. Кроме того, я считаю, что наша обязанность как застройщиков, и это очень важно, – уделять внимание постгарантийному обслуживанию зданий. Мы гордимся тем, что у нас есть объекты, которым уже более 10 лет, но мы до сих пор все еще обслуживаем их – приезжаем, чиним и делаем все, что нужно для наших клиентов, бесплатно. Я делаю свою работу честно. Я люблю то, чем занимаюсь. Я хочу помогать людям жить и жить с улыбкой.

Важный момент: подрядчики, которые будут работать на минском проекте, будут именно из Беларуси. И материалы тоже с пометкой Made in Belarus. И что же до цифр – комплекс добавит 5-7 % к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Мохамед Али Алаббар:

Я очень эмоционально отношусь к городам, в которых работаю, потому что считаю, что наша обязанность – принести максимальную пользу местному населению. Поэтому убежден, что подрядчики, которые будут работать на минском проекте, должны быть из Беларуси. Так же и материалы, которые будут использоваться, должны быть белорусскими. Дизайнеры и архитекторы занимают достаточно важное место в структуре нашей компании, и мы хотим работать так же и с белорусскими специалистами. К слову, архитекторы из Беларуси на данном этапе уже очень серьезно вовлечены в работу. Мы объединяем самых лучших архитекторов со всего мира. Например, к проектированию центра Dubai Mall мы пригласили компанию CallisonRTKL из Лос-Анджелеса, но затем мы привлекли и местных специалистов, так как они лучше разбираются в национальном законодательстве.

Целый умный город одного из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства планируют реализовать в 2021-2040-х годах. А в основе формулы успеха – любовь к своему делу и трудолюбие.