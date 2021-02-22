К реализации готовы приступить в течение месяца. В правительстве обсудили проект «Северный берег» с инвестором из ОАЭ
Новости Беларуси. В правительстве 22 февраля обсудили с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов реализацию проекта «Северный берег». На встрече с премьер-министром Беларуси совладелец крупных международных компаний в сфере инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса высоко оценил безостановочную работу нашей экономики в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволит и своевременно приступить к реализации крупного проекта. Речь идет о вложении в несколько миллиардов евро и возведении в Минске знакового объекта мирового уровня. Сейчас – подготовительный этап.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Прошло достаточно продолжительное время с момента нашей прошлой встречи – с закладки мемориального камня на месте будущего комплекса «Северный берег». Это время мы не теряли даром. Правительство, мэрия интенсивно работали над проектом указа главы государства о реализации инвестиционного проекта «Северный берег» и инвестиционного договора между вашей компанией и Минским горисполкомом. Фактически проект указа Президента сформирован и в самое ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства.
В Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься проектом. К его непосредственной реализации готовы приступить в течение месяца, подтвердил инвестор. Руководитель Emaar Properties во время общения с журналистами опроверг возможное участие в проекте сербского бизнеса.
Руководитель Emaar Properties: уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация в Беларуси только улучшится
Компания Emaar Properties – один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Она присутствует на рынках более 35 стран. Самый громкий проект – высочайшее здание в мире Бурдж-Халифа. В Минске намерены реализовать концепцию «город в городе». Здесь возведут Национальный выставочный центр и Всемирный торговый центр, университет искусственного интеллекта, а также жилье. «Северный берег» будет обеспечен школами, детскими садами, спортивными и культурными объектами.