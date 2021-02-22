К реализации готовы приступить в течение месяца. В правительстве обсудили проект «Северный берег» с инвестором из ОАЭ

Новости Беларуси. В правительстве 22 февраля обсудили с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов реализацию проекта «Северный берег». На встрече с премьер-министром Беларуси совладелец крупных международных компаний в сфере инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса высоко оценил безостановочную работу нашей экономики в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит и своевременно приступить к реализации крупного проекта. Речь идет о вложении в несколько миллиардов евро и возведении в Минске знакового объекта мирового уровня. Сейчас – подготовительный этап.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Прошло достаточно продолжительное время с момента нашей прошлой встречи – с закладки мемориального камня на месте будущего комплекса «Северный берег». Это время мы не теряли даром. Правительство, мэрия интенсивно работали над проектом указа главы государства о реализации инвестиционного проекта «Северный берег» и инвестиционного договора между вашей компанией и Минским горисполкомом. Фактически проект указа Президента сформирован и в самое ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства.

В Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься проектом. К его непосредственной реализации готовы приступить в течение месяца, подтвердил инвестор. Руководитель Emaar Properties во время общения с журналистами опроверг возможное участие в проекте сербского бизнеса. Руководитель Emaar Properties: уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация в Беларуси только улучшится