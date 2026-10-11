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Новости по тегу #Реклама

Не хуже, чем на курортах! Иностранцы в восторге от белорусских санаториев. Побывали в «Ружанском»
11 октября 2026 18:55

Не хуже, чем на курортах! Иностранцы в восторге от белорусских санаториев. Побывали в «Ружанском»

«Беларускі пламбір» и любимый «Каштан». Узнали, как делают самое вкусное мороженое!
10 октября 2026 18:01

«Беларускі пламбір» и любимый «Каштан». Узнали, как делают самое вкусное мороженое!

Чем опасны новообразования на теле? Объяснил врач-хирург
09 октября 2026 09:02

Чем опасны новообразования на теле? Объяснил врач-хирург

«Сбер Банк» выступил генеральным партнером III Международного конгресса «Инновационная кардиология»
08 октября 2026 19:41

«Сбер Банк» выступил генеральным партнером III Международного конгресса «Инновационная кардиология»

Зачем нужен массажный мяч и как его использовать? Фитнес-тренер показала комплекс упражнений
08 октября 2026 09:44

Зачем нужен массажный мяч и как его использовать? Фитнес-тренер показала комплекс упражнений

Более 130 актов за безучетное потребление электроэнергии составлено с начала 2026-го
08 октября 2026 07:17

Более 130 актов за безучетное потребление электроэнергии составлено с начала 2026-го

Борьба за нулевую аварийность: почти 99,9% поездок в «Яндекс Такси» проходят без инцидентов
06 октября 2026 17:36

Борьба за нулевую аварийность: почти 99,9% поездок в «Яндекс Такси» проходят без инцидентов

МТС открывает доступ к «гигабитному» 5G в Гродно
06 октября 2026 12:15

МТС открывает доступ к «гигабитному» 5G в Гродно

Участники, ваш ход! Продолжается очно-заочный этап Физико-математического фестиваля
06 октября 2026 06:22

Участники, ваш ход! Продолжается очно-заочный этап Физико-математического фестиваля

«Сбер Банк» и офис цифровизации Министерства промышленности подписали меморандум о сотрудничестве
05 октября 2026 12:37

«Сбер Банк» и офис цифровизации Министерства промышленности подписали меморандум о сотрудничестве

Более 28 лет компания «Фармлэнд» производит препараты, которые спасают тысячи жизней
04 октября 2026 18:56

Более 28 лет компания «Фармлэнд» производит препараты, которые спасают тысячи жизней

Кому показаны ортопедические подушки и как выбрать лучший вариант для себя? Узнали в салоне «Ortos»
03 октября 2026 12:44

Кому показаны ортопедические подушки и как выбрать лучший вариант для себя? Узнали в салоне «Ortos»