Новости по тегу #Реклама

С начала года в наших здравницах уже отдохнули 200 тысяч гостей.
Пришли на фабрику мороженого и пробуем новинки на вкус.
С новообразованиями на теле в течение жизни сталкивается практически каждый человек. Уплотнения или шишки могут появляться в любом возрасте, начиная с подросткового периода и заканчивая глубокой старостью.
Отдельное внимание участники уделили цифровым технологиям. Искусственный интеллект постепенно становится рабочим инструментом врача. Свои инновации внедряет и генеральный партнер события – «Сбер Банк».
Если вы хоть раз заглядывали в ленту фитнес-блогеров или заходили в спортивный зал, то наверняка видели эти странные ежики или гладкие резиновые шарики.
В Минском районе с начала 2026 года вскрыли 9 крупных фактов воровства электричества предприятиями.
Как математические модели помогают предотвращать дорожные происшествия?
5G в Гродно будет разворачиваться поэтапно. На старте сеть пятого поколения доступна в отдельных локациях, что позволяет абонентам протестировать преимущества технологии.
Пять дней, пять встреч и пять разных способов посмотреть на физику и математику шире привычной учебной программы. Во II Физико-математическом фестивале в Республике Беларусь завершилась образовательная часть очно-заочного этапа.
Представители бизнес-кругов из 45 стран стали участниками II Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь».
Врачи все чаще выписывают пациентам белорусские лекарства.
В отличие от обычных пуховых или синтипоновых изделий, которые быстро теряют форму и проминаются под весом головы, ортопедические подушки обладают способностью поддерживать правильный изгиб шеи.
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