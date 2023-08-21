Игорь Тур: я глубоко убежден, что Лукашенко будет участвовать в следующей президентской гонке

Кирилл Казаков, СТВ: Я не назову всю кампанию эту политической, которая будет у нас начинаться через несколько недель, по одной причине – потому что политик у нас в стране один – это Президент, все остальные люди (чиновники, управленцы) – это все нужная работа, но мне кажется, что мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, когда нужно понимать, что нас ждет, потому что очень много слов «политический», «политика», «политические партии» начали звучать. Игорь, когда ты пишешь тексты, слово «политический» в нашем контексте не угнетает? В том плане, что мы строим некое особое политическое общество, даже ВНС – это такой орган, который не присутствует в других конституциях других государств. И мы раньше стеснялись. Например, в Англии нет конституции, а у нас она должна быть. Почему мы Англию не копируем? Так вот, мы создаем некий свой эталон правового государства и свою политическую систему координат.

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Более того, мы в самом начале этого пути. Когда Александр Лукашенко говорил о том, что любимую не отдают, до этого сказал, что Беларусь немножко наивная. Речь шла не о стране, а о людях, и речь шла о политической наивности. Это есть, на мой взгляд. Что касается того, к какой электоральной кампании мы готовимся, я согласен, что она не совсем политическая, а организационная. Например, Александр Лукашенко недавно проводит совещание по сельскому хозяйству и говорит: для нас сейчас важный вопрос – это проработка механизма привлечения механизаторов для сезонных работ (на будущее). То же самое Александр Григорьевич делает по большинству направлений. Он прорабатывает на будущее.

Я скажу прямо: я глубоко убежден, несмотря на то, что Александр Григорьевич Панченко сказал, что еще не принял решение, но я считаю, что он будет участвовать в ближайшей президентской гонке, потому что страна находится в большой опасности, в этой ситуации не происходит ничего, что движется в сторону децентрализации власти. Власть должна быть более централизованной, без размытия полномочий, ответственности и так далее. Даже если, представим, что через президентские выборы Александр Григорьевич решит не баллотироваться, но я думаю, что так или иначе у нас будет приемник, прямо названный или косвенно. А вот уже через два электоральных цикла в лучшем случае все то, чем мы сейчас занимаемся: политические партии, ВНС и так далее – только тогда (в лучшем случае через 10 лет) это станет актуальным. Пока мы нарабатываем компетенции, как проводить эти выборы.

Алена Сырова, СТВ:

Сейчас тебя послушают люди и решат, что серьезно относится к ближайшей кампании не стоит.

Читайте также:

Как «фильтруют» членов белорусских партий и за какие качества их ценят? Рассказал Вадим Боровик

Гайдукевич: наобещал на выборах, стал президентом, обманул, поломал все – сейчас это невозможно!

Сивец: после референдума все ключевые законодательные акты приняты, подписаны и вступили в силу