Как «фильтруют» членов белорусских партий и за какие качества их ценят? Рассказал Вадим Боровик

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Вадим Боровик, политолог:

Несколько моментов, первое – ошибка, что народ не хочет изменений. Хочет, но к лучшему и нормальным, цивилизованным путем. Для этого что мы сделали: мы провели фильтрацию партии. Это нормально, мы убрали то, что на самом деле было подвербовано, проплачено извне. И сегодня я удовлетворен как гражданин, кого мы сегодня перерегистрировали. Я знаю этих порядочных людей и знаю, что их не финансируют извне. Какой момент, белорусы должны понимать, что мы подходим к этому вопросу очень серьезно, это очень важно. Первое – мы имеем прецеденты практически во всех постсоветских республиках кровавых революций: Казахстан, Украина, Киргизия. Когда страны были отброшены в развитии, либо когда была смена руководства. Слава богу, ругают ОДКБ, но ОДКБ спасло Казахстан.

И какой момент: впервые с момента Второй мировой войны, Косово я не считаю, там они вышли в суверенитет, изменение границ в Европе произошло военным путем. Конституция России изменена. Это прецедент очень страшный. И я хочу обратить внимание наших партийцев, сегодня мы должны избирать людей с одной стороны грамотных, взвешенных, которые, так скажем, как наш Президент, умеет не накалить, когда у нас нет проблем межнационального характера, религиозного, никого мы не ущемили, но с другой стороны ориентированных на национальные интересы Беларуси, понимающих, что суверенитет – это незыблемое. Это политики, этих людей мы должны поддерживать. Те, кто сегодня вот такое желе... Знаете, раньше у нас был парламент, тот, кто хорошо служил министром, того отправим на пенсию в парламент. Это все знают, было такое. И у нас, слава богу, последних два срока, особенно крайний срок, люди говорят: «Раньше вы не могли пригласить депутата на телевидение!»