Как «фильтруют» членов белорусских партий и за какие качества их ценят? Рассказал Вадим Боровик
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Вадим Боровик, политолог:
Несколько моментов, первое – ошибка, что народ не хочет изменений. Хочет, но к лучшему и нормальным, цивилизованным путем. Для этого что мы сделали: мы провели фильтрацию партии. Это нормально, мы убрали то, что на самом деле было подвербовано, проплачено извне. И сегодня я удовлетворен как гражданин, кого мы сегодня перерегистрировали. Я знаю этих порядочных людей и знаю, что их не финансируют извне. Какой момент, белорусы должны понимать, что мы подходим к этому вопросу очень серьезно, это очень важно. Первое – мы имеем прецеденты практически во всех постсоветских республиках кровавых революций: Казахстан, Украина, Киргизия. Когда страны были отброшены в развитии, либо когда была смена руководства. Слава богу, ругают ОДКБ, но ОДКБ спасло Казахстан.
И какой момент: впервые с момента Второй мировой войны, Косово я не считаю, там они вышли в суверенитет, изменение границ в Европе произошло военным путем. Конституция России изменена. Это прецедент очень страшный. И я хочу обратить внимание наших партийцев, сегодня мы должны избирать людей с одной стороны грамотных, взвешенных, которые, так скажем, как наш Президент, умеет не накалить, когда у нас нет проблем межнационального характера, религиозного, никого мы не ущемили, но с другой стороны ориентированных на национальные интересы Беларуси, понимающих, что суверенитет – это незыблемое. Это политики, этих людей мы должны поддерживать. Те, кто сегодня вот такое желе... Знаете, раньше у нас был парламент, тот, кто хорошо служил министром, того отправим на пенсию в парламент. Это все знают, было такое. И у нас, слава богу, последних два срока, особенно крайний срок, люди говорят: «Раньше вы не могли пригласить депутата на телевидение!»
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы не забыли, это на самом деле так.
Вадим Боровик:
Следующий ценз, 2020 год, я помню, как многие депутаты уехали в отпуска, чиновники, испугались, спрятались под лавки. Те, кто стал рядом, кто на площадях стоял, я выступал и многие другие, те, кто стоял грудью за страну рядом с Лукашенко, как ОМОН, вот те там должны быть.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Смотрите, 2020 год, говорим, ликвидировали пятую колонну, а еще кого мы ликвидировали? Партии, которых в 2020 году вообще не было, они прятались под лавкой. Как так может быть?
Кирилл Казаков:
На прошлой неделе ликвидировали БНФ, ОГП, и слава богу!
Олег Гайдукевич:
И кто-то сейчас скажет, что нет оппозиции. Ложь. Люди путают оппозицию и пятую колонну. Чем отличается оппозиция от пятой колонны? Объясню двумя словами. Оппозиция – это нормальное слово, альтернативное мнение, вот есть партия «Белая Русь», зарегистрирована. Я альтернатива «Белой Руси», но я хочу хорошо стране, я с ним буду рядом стоять и защищать национальные интересы. Я могу с ним поспорить в парламенте, подискутировать, а что пятая колонна? А пятую колонну можно сравнить с человеком, который пришел, нагадил на коврик в подъезде и радуется. В лифте поджег кнопки и радуется. И хочет дом снести многоэтажный, а я хочу, чтобы там было еще лучше. Вот в чем отличие. Оппозиция нужна и будет.
Гайдукевич: наобещал на выборах, стал президентом, обманул, поломал все – сейчас это невозможно! Подробности здесь.