«Когда молодая мама приходит к обелиску, прижимает к себе своего ребёнка». Почему в «Хатынь» стоит приехать несколько раз
Новости Беларуси. Несмотря на пандемию, поток туристов в эти памятные места не иссякает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди едут по зову сердца. Здесь нельзя остаться равнодушным. Три года, семь лет, несколько месяцев оккупанты не щадили никого: ни стариков, ни детей. Их сжигали заживо.
Таких деревень в Беларуси много – речь о тысячах. Хатынь – лишь главный символ этой лютой войны. Обещанное интервью с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским. Он видел многие исторические документы, общался с выжившими свидетелями. Вместе прочувствуем эту трагедию и попытаемся развеять некоторые устоявшиеся мифы.
Евгений Поболовец, СТВ:
Работа в архивах ведется, насколько я понимаю, постоянно. Какие-то новые документы появляются, становятся вам доступными? Немножко меняется взгляд на ситуацию?
«Создается впечатление, что деревня возникла для того, чтобы ее сожгли»
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Есть факты, которые в широкой экскурсии не скажешь хотя бы потому, что они незначительны с точки зрения посетителей. Для нас имеет значение иногда почитать путеводители, буклеты советского периода. Создается впечатление, что деревня возникла для того, чтобы ее сожгли: из ниоткуда появилась и ушла в этот день. Деревня очень древняя: середина XVI века – первое упоминание в документах.
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Евгений Поболовец:
Сегодня можно четко сказать – это был акт возмездия, спецоперация? Что это было?
Оккупантам нужно было преподнести это как бой и оправдаться в преступлении
Артур Зельский:
То, что здесь произошло, – это была типичная акция устрашения. Это не было карательной операцией в том плане, в котором проводились по образцу «Зимнего волшебства» или «Болотной лихорадки», где разрабатывались план, диспозиция, привлекались конкретные воинские подразделения, части. Это было просто – уничтожить партизан, постараться уничтожить. А поскольку уничтожить не удалось, соответственно, был известный всем рапорт майора Эриха Кернера, шеф-командира батальона, о том, что они окружили деревню, накрыли партизан и были убиты 34 бандита. Но это ложь, потому что известны потери партизан – трое убиты, пятеро ранены. Это все потери партизан, а рапорт лживый, потому что надо преподнести это как бой, заодно каким-то образом оправдаться в преступлении даже с точки зрения оккупантов – в уничтожении ни в чем не повинных мирных людей.
Это ведь не единичный случай, не исключение из правила, когда таких можно было бы по пальцам перечесть. Наоборот – общее количество уничтоженных деревень, населенных пунктов говорит о том, что это была система, систематические целенаправленные действия. Деревня Шауличи, например, – там была трагедия, схожая с Хатынью. Тоже окружили каратели, разделили людей на мужчин, женщин и детей и уничтожили в двух сараях. Та же трагедия Росицы – это же вообще уму непостижимо, когда женщинам с маленькими детьми каратели предлагают оставить детей, а вы выживете – поедете в концлагеря, на работу в Германию. Какая мама бросит своего маленького ребенка? У них остались только маленькие дети, которые не могли бы без своих мам просто существовать. И что? Около полутора тысяч женщин и маленьких детей сожгли в два этапа.
Беларуси не свойственна героизация нацизма
Евгений Поболовец:
На ваш взгляд как историка, директора комплекса, насколько сейчас важно принимать на законодательном уровне документы, которые будут противоборствовать героизации нацизма?
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Артур Зельский:
Мое мнение – нам в Беларуси настолько это несвойственно, эта героизация нацизма. Насколько необходимо принимать такие законы? Наверное, это надо решать законодателям, юристам и так далее.
«Вы должны приехать в Хатынь несколько раз в жизни»
Артур Зельский:
В прошлом году представители более 100 государств были в Хатыни. Реакция бывает разная. Почему я всегда и говорю, когда заканчиваю экскурсию для школьников, студентов, что вы должны приехать в Хатынь несколько раз в жизни. Когда вы были школьниками, вам Хатынь открылась со своей стороны, вы просто ее увидели, может, даже не все поняли. Когда у вас будут свои дети, она совсем с другого ракурса откроется, и вы ее поймете, ощутите, какое все-таки это скорбное место. Когда молодая мама подходит к обелиску и просто обратит внимание, прочитает возраст детей – три годика, два годика, пять лет, семь недель – я вижу, как она прижимает к себе своего ребенка, потому что где-то подсознательно начинает ощущать ужас и хочет его спрятать, прикрыть собой, защитить, как прятали, пытались спасти своих детей матери Хатыни, Шауличей, Шуневки и всех деревень, число которым легион.
«Каждый элемент памятника глубоко символичен»
Евгений Поболовец:
Это первый в мире памятник сожженным деревням – всего в Беларуси их сожгли более пяти тысяч, но 186 населенных пунктов сжигали вместе с их жителями. Все они представлены здесь. Каждый элемент памятника глубоко символичен. Даже эта дорожка вымощена крупным булыжником, чтобы человек замедлял шаг, отдавая дань памяти погибшим мирным жителям. Несколько рядов на этом кладбище посвящены деревням Верхнедвинского района. «Зимнее волшебство» – так гитлеровцы прозвали спецоперацию, в результате которой было уничтожено более 400 населенных пунктов и сожжены более 12 тысяч мирных жителей.
«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны – подробности здесь.