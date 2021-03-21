«Когда молодая мама приходит к обелиску, прижимает к себе своего ребёнка». Почему в «Хатынь» стоит приехать несколько раз

Новости Беларуси. Несмотря на пандемию, поток туристов в эти памятные места не иссякает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди едут по зову сердца. Здесь нельзя остаться равнодушным. Три года, семь лет, несколько месяцев оккупанты не щадили никого: ни стариков, ни детей. Их сжигали заживо.

Таких деревень в Беларуси много – речь о тысячах. Хатынь – лишь главный символ этой лютой войны. Обещанное интервью с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским. Он видел многие исторические документы, общался с выжившими свидетелями. Вместе прочувствуем эту трагедию и попытаемся развеять некоторые устоявшиеся мифы. Евгений Поболовец, СТВ:

Работа в архивах ведется, насколько я понимаю, постоянно. Какие-то новые документы появляются, становятся вам доступными? Немножко меняется взгляд на ситуацию? «Создается впечатление, что деревня возникла для того, чтобы ее сожгли»

Артур Зельский:

То, что здесь произошло, – это была типичная акция устрашения. Это не было карательной операцией в том плане, в котором проводились по образцу «Зимнего волшебства» или «Болотной лихорадки», где разрабатывались план, диспозиция, привлекались конкретные воинские подразделения, части. Это было просто – уничтожить партизан, постараться уничтожить. А поскольку уничтожить не удалось, соответственно, был известный всем рапорт майора Эриха Кернера, шеф-командира батальона, о том, что они окружили деревню, накрыли партизан и были убиты 34 бандита. Но это ложь, потому что известны потери партизан – трое убиты, пятеро ранены. Это все потери партизан, а рапорт лживый, потому что надо преподнести это как бой, заодно каким-то образом оправдаться в преступлении даже с точки зрения оккупантов – в уничтожении ни в чем не повинных мирных людей.

Это ведь не единичный случай, не исключение из правила, когда таких можно было бы по пальцам перечесть. Наоборот – общее количество уничтоженных деревень, населенных пунктов говорит о том, что это была система, систематические целенаправленные действия. Деревня Шауличи, например, – там была трагедия, схожая с Хатынью. Тоже окружили каратели, разделили людей на мужчин, женщин и детей и уничтожили в двух сараях. Та же трагедия Росицы – это же вообще уму непостижимо, когда женщинам с маленькими детьми каратели предлагают оставить детей, а вы выживете – поедете в концлагеря, на работу в Германию. Какая мама бросит своего маленького ребенка? У них остались только маленькие дети, которые не могли бы без своих мам просто существовать. И что? Около полутора тысяч женщин и маленьких детей сожгли в два этапа. Беларуси не свойственна героизация нацизма

Артур Зельский:

В прошлом году представители более 100 государств были в Хатыни. Реакция бывает разная. Почему я всегда и говорю, когда заканчиваю экскурсию для школьников, студентов, что вы должны приехать в Хатынь несколько раз в жизни. Когда вы были школьниками, вам Хатынь открылась со своей стороны, вы просто ее увидели, может, даже не все поняли. Когда у вас будут свои дети, она совсем с другого ракурса откроется, и вы ее поймете, ощутите, какое все-таки это скорбное место. Когда молодая мама подходит к обелиску и просто обратит внимание, прочитает возраст детей – три годика, два годика, пять лет, семь недель – я вижу, как она прижимает к себе своего ребенка, потому что где-то подсознательно начинает ощущать ужас и хочет его спрятать, прикрыть собой, защитить, как прятали, пытались спасти своих детей матери Хатыни, Шауличей, Шуневки и всех деревень, число которым легион. «Каждый элемент памятника глубоко символичен»