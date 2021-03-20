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Узница лагеря смерти «Озаричи»: это преступление, когда уничтожали всё, от младенца до последнего старика

20 марта 2021 14:24
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Новости Беларуси. Патриотическая акция в память о сожженных деревнях и жертвах нацизма продолжается в Беларуси. Митинг-реквием прошел и в Жлобинском районе, в мемориальном комплексе «Красный Берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узница лагеря смерти «Озаричи»: это преступление, когда уничтожали всё, от младенца до последнего старика-1

Это место часто называют «детской Хатынью». Отсюда белорусских детей отправляли в немецкие госпитали и лагеря, где малыши становились донорами крови для немецких солдат. Тогда пострадали более 2000 детей и подростков.

Узница лагеря смерти «Озаричи»: это преступление, когда уничтожали всё, от младенца до последнего старика-4

Александра Вишневская, узница лагеря смерти «Озаричи»:
Это было самое страшное преступление. Это преступление, когда уничтожали все от младенца до последнего старика. Вот это было преступление, притом с такими издевательствами. И мне кажется, что мы должны сделать все для того, чтобы наши потомки об этом знали и никогда этого не допустили.

Узница лагеря смерти «Озаричи»: это преступление, когда уничтожали всё, от младенца до последнего старика-7

20 марта к монументу «Красного Берега» белорусы приносят цветы и траурные венки – в память о каждом из 13 миллионов детей, ставших жертвами Второй мировой.

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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