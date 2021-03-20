Узница лагеря смерти «Озаричи»: это преступление, когда уничтожали всё, от младенца до последнего старика

Новости Беларуси. Патриотическая акция в память о сожженных деревнях и жертвах нацизма продолжается в Беларуси. Митинг-реквием прошел и в Жлобинском районе, в мемориальном комплексе «Красный Берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место часто называют «детской Хатынью». Отсюда белорусских детей отправляли в немецкие госпитали и лагеря, где малыши становились донорами крови для немецких солдат. Тогда пострадали более 2000 детей и подростков.

Александра Вишневская, узница лагеря смерти «Озаричи»:

Это было самое страшное преступление. Это преступление, когда уничтожали все – от младенца до последнего старика. Вот это было преступление, притом с такими издевательствами. И мне кажется, что мы должны сделать все для того, чтобы наши потомки об этом знали и никогда этого не допустили.