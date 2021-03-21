«Делит белорусское общество на три категории». Что психолог рассказала об Игоре Лещене?

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Судя по тем публикациям и интервью, что мне удалось просмотреть, Игорь Лещеня делит белорусское общество на три категории: те, кто поддерживают белорусскую власть, сторонники оппозиции и те, кто по каким-то причинам находится на нейтральной полосе. Именно с этой категорией людей, по его мнению, имеет смысл работать, потому что в ней сокрыт довольно сильный потенциал протеста. И тут на самом деле дьявол кроется в деталях. Он успевает и поругать, и похвалить каждую из двух сторон, что создает некое впечатление о его справедливости и объективности и побуждает людей доверять ему и во всем остальном. Иными словами, человек пытается собрать сторонников вокруг себя, руководствуясь принципом «чтобы вкушали и сладко было». В одном из интервью господин Лещеня сравнивает себя с котом, который гуляет сам по себе. Если продолжить размышлять над этой метафорой, то кот у нас какой: кот всегда действует в своих собственных интересах и умеет получить свое и лаской, и ласковым мурлыканьем.

И знаете, что в этом самое парадоксальное? Он, с одной стороны, говорит то, что очень нравится протестующим и стороне оппозиции. Но почему-то как с одной стороны, так и с другой это не вызывает никакого отклика. И в этом смысле господину Лещене можно только посочувствовать. Потому что одним неверным поворотом не туда он поставил крест на всей своей профессиональной карьере. И за тем поворотом оказался, к сожалению, никому не нужным и никому не интересным, так как там все места были заняты.

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