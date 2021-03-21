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Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы

21 марта 2021 17:31
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Бешанова провела анализ и ответила на несколько вопросов. Зачем нужны изменения в Конституцию страны и как с этим обстоят дела в других странах?

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-1

Юлия Бешанова, корреспондент:
Президент обратил внимание: при формировании комиссии ставилась задача максимально охватить все сферы жизни общества, чтобы учесть голос и мнение каждого белоруса. Интересно, что в первоначальном виде в состав комиссии вошли 34 человека. Позже добавили еще двоих. Расширили за счет молодежи.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-4

Так выглядит окончательный состав команды, которая возьмет на себя ответственность за реформирование Основного закона. Сплав опыта и молодости.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне.

Фактически по решению Всебелорусского народного собрания по указу Президента был создан особый орган, который займется непосредственно разработкой изменений, которые и вынесут на общественное обсуждение. Задачи перед комиссией стоят предельно конкретные, и, судя по этому списку, работы предстоит действительно немало.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-10

Все эти задачи комиссия должна выполнить до августа. Президент настаивает: изменения в закон должны приниматься после широкого, общенационального диалога. В итоге обновленная Конституция должна стать плодом коллективного творчества всех белорусов. А принципы работы нового, пусть и временного органа, Президент озвучил лично.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-13

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Наш Основной закон, по которому мы жили 27 лет, по мировым меркам долгожитель. Все эти годы документ в полной мере работал на государство и общество, обеспечивал стабильное функционирование системы. В последний год это стало особенно очевидно.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-16

Александр Лукашенко:
Принятая 27 лет назад Конституция стала символом новой эпохи – свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа. Все эти годы мы развивались, следуя тем принципам, которые были заложены в основу нашей Конституции. Мы многого достигли, и жизнь не раз доказывала правильность выбранного пути.

Очевидно, что с течением времени общественный договор устаревает. И тогда конституцию нужно менять. Один из авторов американской Декларации независимости уверял: конституцию нужно реформировать каждые 19 лет. За это время, по его подсчетам, обновляется половина жителей, а значит, старая редакция уже не представляет их интересы. Если тезисно сформулировать, зачем вообще лидеры решаются на изменение верховного закона, причин можно выделить несколько. Но главное – она должна соответствовать современным запросам общества.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы-19

Новой Конституции быть. А вот какой она будет, зависит от каждого неравнодушного белоруса. Но в нить Основного закона нам предстоит вплести главное  то, что навсегда определит нашу страну как социальное, суверенное и независимое государство. Ведь сильную, благополучную и современную Беларусь мы можем построить лишь все вместе.

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# Конституция # общество # Юлия Бешанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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