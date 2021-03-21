Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Бешанова провела анализ и ответила на несколько вопросов. Зачем нужны изменения в Конституцию страны и как с этим обстоят дела в других странах?

Юлия Бешанова, корреспондент:

Президент обратил внимание: при формировании комиссии ставилась задача максимально охватить все сферы жизни общества, чтобы учесть голос и мнение каждого белоруса. Интересно, что в первоначальном виде в состав комиссии вошли 34 человека. Позже добавили еще двоих. Расширили за счет молодежи.

Так выглядит окончательный состав команды, которая возьмет на себя ответственность за реформирование Основного закона. Сплав опыта и молодости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне. Фактически по решению Всебелорусского народного собрания по указу Президента был создан особый орган, который займется непосредственно разработкой изменений, которые и вынесут на общественное обсуждение. Задачи перед комиссией стоят предельно конкретные, и, судя по этому списку, работы предстоит действительно немало.

Все эти задачи комиссия должна выполнить до августа. Президент настаивает: изменения в закон должны приниматься после широкого, общенационального диалога. В итоге обновленная Конституция должна стать плодом коллективного творчества всех белорусов. А принципы работы нового, пусть и временного органа, Президент озвучил лично.