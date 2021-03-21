Григорий Азарёнок – Игорю Лещене: «Все гранты прошли мимо. А как ты хотел?»

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Здравствуйте.

Сегодня мы поговорим о дипломатии. Это служба своей стране, своему народу, своему государству за рубежом. И в нашей истории было немало великих дипломатов.

Григорий Азаренок:

Достаточно вспомнить великого Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел СССР. Выходец из Могилевской губернии стал голосом величайшей сверхдержавы. Одержал не одну блестящую дипломатическую победу. Умел поставить на место таких личностей как Кеннеди или Картер. Он несколько десятилетий вел блестящие внешнеполитические игры. Его труды изучают все дипломатические академии мира. «Мистером Нет» мы по праву гордимся.

Но, к сожалению, в прошлом году белорусская дипломатия была опозорена. Одной фамилией. Игорь Лещеня.

Это был старейший дипломат в нашем МИДе. Он начинал еще в СССР. Работал в Египте, Израиле. Даже четыре года занимал должность помощника Президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам (с 2002 по 2006 год). Напомню, уже тогда нашего Президента как только ни называли на Западе, и уже тогда геополитический накат прикрывали фиговым листком риторики о правах человека. И Лещеня тогда защищал нашу страну, осуждал бредовые санкции и выпады.

Большинство героев нашей рубрики откровенные тупицы. Об этом персонаже такого не скажешь, все-таки столько лет на дипломатической службе. И ведь наверняка знает цену словам о демократии, о свободе и прочей ереси. Знает, как и зачем делается картинка для СМИ. Так почему же, находясь уже на достаточной почетной и теплой должности посла в Словакии, ты решил сделать этот кульбит? Плюнуть в собственное прошлое. Растоптать все свои прошлые достижения.