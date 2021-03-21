Григорий Азарёнок – Игорю Лещене: «Все гранты прошли мимо. А как ты хотел?»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ и воскресная рубрика Григория Азаренка «Орден Иуды» в программе «Неделя».
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ и воскресная рубрика Григория Азаренка «Орден Иуды» в программе «Неделя».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о дипломатии. Это служба своей стране, своему народу, своему государству за рубежом. И в нашей истории было немало великих дипломатов.
Григорий Азаренок:
Достаточно вспомнить великого Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел СССР. Выходец из Могилевской губернии стал голосом величайшей сверхдержавы. Одержал не одну блестящую дипломатическую победу. Умел поставить на место таких личностей как Кеннеди или Картер. Он несколько десятилетий вел блестящие внешнеполитические игры. Его труды изучают все дипломатические академии мира. «Мистером Нет» мы по праву гордимся.
Но, к сожалению, в прошлом году белорусская дипломатия была опозорена. Одной фамилией. Игорь Лещеня.
Это был старейший дипломат в нашем МИДе. Он начинал еще в СССР. Работал в Египте, Израиле. Даже четыре года занимал должность помощника Президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам (с 2002 по 2006 год). Напомню, уже тогда нашего Президента как только ни называли на Западе, и уже тогда геополитический накат прикрывали фиговым листком риторики о правах человека. И Лещеня тогда защищал нашу страну, осуждал бредовые санкции и выпады.
Большинство героев нашей рубрики откровенные тупицы. Об этом персонаже такого не скажешь, все-таки столько лет на дипломатической службе. И ведь наверняка знает цену словам о демократии, о свободе и прочей ереси. Знает, как и зачем делается картинка для СМИ. Так почему же, находясь уже на достаточной почетной и теплой должности посла в Словакии, ты решил сделать этот кульбит? Плюнуть в собственное прошлое. Растоптать все свои прошлые достижения.
Григорий Азаренок:
Это определенный типаж человека. В советское время их называли номенклатурщики. Люди без чести и совести, думающие только о собственном благополучии и безопасности. Ну вряд ли же кто-то всерьез верит, когда секретарь Свердловского, а затем Московского комитетов партии вдруг становится демократом и рассказывает, что всю жизнь боролся с системой? Вот эти Яковлевы и Шеварднадзе и породили таких, как Лещеня – лживых предателей.
Но вот у твоих предшественников получилось после предательства обогатиться и заскочить в новый вагон. А тебе не повезло. Таких, как ты, в белорусской элите оказалось критически мало. И ты проиграл. Трусость и лживость привели тебя к краху. Ты оказался не нужен ни Координационному совету, ни офису Тихановской, никому. Все гранты прошли мимо. А как ты хотел? Думал, Латушко и Вячорка уступят место у европейского корыта? И пошла прахом вся жизнь. Лишение дипломатического статуса – неизгладимый позор на много поколений вперед.
«Делит белорусское общество на три категории». Что психолог рассказала об Игоре Лещене?
Григорий Азаренок:
Сегодня праздник торжества православия. И в храмах произносят страшное слово анафема. И в первую очередь к предателям. Анафема всем изменникам родины, Анафема лжецам и лицемерам. Анафема предателям.
Григорий Азаренок:
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Игорь Лещеня, предатель, интриган и трус, ты заслуженно получаешь «Орден Иуды». Это все, что осталось от многолетней работы. Ты сам это выбрал. И полунамеки в различных интервью с нотками извинений можешь оставить себе. Не верьте раскаяниям крыс, их клятвы нам дорого стоят.
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