Память жертв Великой Отечественной почтили в мемориальном комплексе «Буйничское поле»

Память жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа почтили 22 июня в мемориальном комплексе «Буйничское поле», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассвете здесь собрались более 5 тысяч человек: представители руководства региона, депутатского корпуса, ветеранских организаций, трудовых коллективов и просто неравнодушные белорусы. Из года в год они приезжают, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя Победы. Вспомнили, какой ценой нам досталось мирное небо, не только наши земляки, но и россияне – участники международного молодежного патриотического проекта «Дорогами памяти и славы». На протяжении двух недель ребята из Беларуси и России проедут тысячи километров, чтобы посетить места исторической памяти и прикоснуться к незыблемым ценностям, которыми навечно связаны наши народы.

Мы работаем с детьми, занимаемся патриотическим воспитанием, поэтому очень важно показать детям силу духа нашего народа [народа России – прим.ред.], народа Беларуси, ведь мы братья, поэтому мы должны быть сплоченными.

Проект работает на перспективу, на будущее, чтобы у ребят, молодежи, будущего наших стран отложилось то величие подвига советского народа, который ребята переймут, посещая мемориальные комплексы. Ребята прикоснутся к истории.

Напомним, патриотический проект «Дорогами памяти и славы» проходит в третий раз и с каждым годом привлекает все больше участников: в этом сезоне дорогами Победы проедут 80 ребят из Могилевской, Смоленской, Тульской, Омской, Калининградской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Астраханской, Мордовской областей и Хабаровского края.