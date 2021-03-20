Белорусы в мемориальном комплексе «Борки»: это то место, где каждый должен побывать

Новости Беларуси. Символом скорби и непоправимой трагедии стал мемориальный комплекс в деревне Борки. Всего за один день каратели буквально стерли ее с лица земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне 1942 года здесь убили больше 2000 мирных жителей. Их заживо сжигали, топили в колодцах, резали штыками. Причиной такой бесчеловечной жестокости стала экономия: немецкие солдаты берегли патроны.

В Борках и поселках в окрестности тогда сожгли 300 домов. Каменная пустая колыбель, над которой скорбит мать, 20 марта наполнена цветами. На мемориальные плиты кладутся и игрушки – в память о погибших сверстниках их приносят дети.

Даже мое мужское сердце дрогнуло, когда я читал то, что написано на плитах этих. Сам комплекс – нет слов.

Хочется, чтобы наши дети помнили историю, передавали из поколения в поколение, чтобы это никогда не повторялось.

Николай Борисенко, руководитель поискового клуба «Виккру»:

Борки – это то место, где каждый белорус должен побывать. Обязательно должен побывать не только в Хатыни, но и на этом месте. Для нас, могилевчан, для жителей Могилевской области, это дважды святое место. Здесь 15 июня 1942 года произошла самая страшная в Беларуси трагедия единовременная, когда за один день было сожжено и уничтожено 2027 человек.