«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны

Новости Беларуси. Встреча с Валентиной Иосифовной Шаврак в каком-то роде была предсказана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне она получила письмо от друзей, которые выражали свою признательность и восхищение. А еще написали, что о Валентине Иосифовне они готовы рассказывать по телевидению. Но СТВ приехало само, чтобы поговорить с живым свидетелем военного лихолетья.

Валентина Шаврак, жительница Верхнедвинского района:

Все расскажу, если слезинка не капнет из моих глаз. Это надо все через сердечко пропустить. Вы знаете, как это тяжело? Трудно.

Глядя на эту хрупкую женщину, удивляешься ее силе. Коренная ленинградка приехала с мамой к бабушке в тогда еще Освейский, а ныне – Верхнедвинский район. Почти следом пришло письмо от отца из Санкт-Петребурга, что началась война. Дальше – несколько месяцев скитаний по болотам и землянкам, расстрелы и смерти. Кажется, как страшный рассказ о войне, но только не читаешь про это в книге, а видишь его в глазах Валентины Иосифовны.

Валентина Шаврак:

В деревне, когда пришли, ни одного дома не было. У нас был здесь сад – только стояли черные пни, ничего не было. Все дома были сожженные. Ни одежды, ни обуви, ни еды. Ничего после войны не было.