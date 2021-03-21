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«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны

21 марта 2021 17:08
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Новости Беларуси. Встреча с Валентиной Иосифовной Шаврак в каком-то роде была предсказана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне она получила письмо от друзей, которые выражали свою признательность и восхищение. А еще написали, что о Валентине Иосифовне они готовы рассказывать по телевидению. Но СТВ приехало само, чтобы поговорить с живым свидетелем военного лихолетья.

«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны-1

Валентина Шаврак, жительница Верхнедвинского района:
Все расскажу, если слезинка не капнет из моих глаз. Это надо все через сердечко пропустить. Вы знаете, как это тяжело? Трудно.

«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны-4

Глядя на эту хрупкую женщину, удивляешься ее силе. Коренная ленинградка приехала с мамой к бабушке в тогда еще Освейский, а ныне  Верхнедвинский район. Почти следом пришло письмо от отца из Санкт-Петребурга, что началась война. Дальше – несколько месяцев скитаний по болотам и землянкам, расстрелы и смерти. Кажется, как страшный рассказ о войне, но только не читаешь про это в книге, а видишь его в глазах Валентины Иосифовны.

«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны-7

Валентина Шаврак:
В деревне, когда пришли, ни одного дома не было. У нас был здесь сад – только стояли черные пни, ничего не было. Все дома были сожженные. Ни одежды, ни обуви, ни еды. Ничего после войны не было.

«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны-10

Сегодня, в свои почти 85 лет, Валентина Иосифовна редко вспоминает военные времена. Уж очень глубокую рану оставили те годы на душе, но очень радостно за мир сегодняшний.

«Мама прятала под юбку, пихала в болото, чтобы только немцы не расстреляли». Коренная ленинградка о том, как выживали во время войны-13

Валентина Шаврак:
А какая жизнь в болотах? Меня мама прятала и под юбку, грубо выражаясь, и пихала в болото. И елками прикрывала, только что голова торчала из болота. Чтобы только немцы не расстреляли. Это какая жизнь была? Но выжили. Под счастливой звездой!

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# Великая Отечественная война # общество # Валентина Шаврак # Виктор Пралич # Фотофакт

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