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Ветеран Великой Отечественной обратился к белорусской молодёжи: вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям

20 марта 2021 14:27
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Новости Беларуси. Многолюдно 20 марта было в мемориальном комплексе «Шуневка». Здесь минутой молчания почтили память всех мирных жителей, погибших от рук карателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеран Великой Отечественной обратился к белорусской молодёжи: вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям-1

Населенный пункт вместе со всеми жителями – это почти 70 человек – сожгли в мае 1943-го. Не щадили фашисты ни детей, ни стариков. Самому младшему из погибших было шесть лет. Тогда лишь троим жителям посчастливилось выжить.

Ветеран Великой Отечественной обратился к белорусской молодёжи: вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям-4

Мы завоевали эту Победу, а вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям, внукам.

В мае-июне 1943 года на территории Докшицкого района немецкое командование провело карательную операцию по уничтожению мирных жителей. 99 деревень стерты с лица земли, убиты более 20 тысяч человек.

Ветеран Великой Отечественной обратился к белорусской молодёжи: вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям-7

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# Великая Отечественная война # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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