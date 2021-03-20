Ветеран Великой Отечественной обратился к белорусской молодёжи: вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям

Новости Беларуси. Многолюдно 20 марта было в мемориальном комплексе «Шуневка». Здесь минутой молчания почтили память всех мирных жителей, погибших от рук карателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Населенный пункт вместе со всеми жителями – это почти 70 человек – сожгли в мае 1943-го. Не щадили фашисты ни детей, ни стариков. Самому младшему из погибших было шесть лет. Тогда лишь троим жителям посчастливилось выжить.

Мы завоевали эту Победу, а вы должны эту Победу помнить всегда, передавать своим детям, внукам.

В мае-июне 1943 года на территории Докшицкого района немецкое командование провело карательную операцию по уничтожению мирных жителей. 99 деревень стерты с лица земли, убиты более 20 тысяч человек.