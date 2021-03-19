«Идёшь и знаешь, что идёшь уже на смерть». На реквием в память о жертвах «Озаричей» собрались выжившие жертвы

Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, голод и сыпной тиф. 77 лет назад освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поистине один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой войны: тысячи белорусских женщин, стариков и детей нацисты заразили сыпным тифом и заставили медленно умирать в замерзающем болоте. Таким образом немецкое командование планировало вызвать эпидемию в войсках Белорусского фронта и сдержать наступление.

19 марта на месте концлагерей состоялся традиционный митинг-реквием. Материал Александра Добрияна.

Скупые удары метронома для нее звучат криками боли и ужаса. Весной 1944-го Нине Медведевой было всего восемь. Через всю жизнь женщина пронесла воспоминания детства: дороги, ведущие в Озаричи, усеянные трупами. Ее собственная мать умоляла конвоиров расстрелять себя и детей, только бы умереть быстро и без мук.

Нина Медведева, узница лагеря смерти «Озаричи»:

Не дай господи такого видеть. Не дай господи. Это же ужас, настоящий ужас. Идти, идти и… Шеренга идет, ни конца ни края не видать. Идешь и знаешь, что идешь уже на смерть. Ну, вот подумайте, как это можно было…

На озаричскую «фабрику смерти» людей сгоняли со всей прифронтовой полосы. 50 тысяч мирных жителей. Исключительно те, кто не мог работать – дети, женщины и старики. В официальных документах командиры Вермахта цинично описывали военную операцию с применением бактериологического оружия как «депортацию ненужных едоков».

Александр Добриян, корреспондент:

Смертность в Озаричских лагерях была просто запредельной: девять дней этого ада унесли почти 17 тысяч мирных жизней. Людей, доведенных до истощения, буквально заставили умирать в обнесенном колючей проволокой болоте. Им запрещали строить шалаши и разводить костры. Умершие лежали здесь повсюду, а живым не оставалось ничего другого, кроме как пить воду прямо из-под ног.

Поистине дьявольский план создания эпидемиологической западни для советских войск был утвержден лично Адольфом Гитлером. Технологию эпидемии нацисты проработали до мелочей. В таких условиях сыпной тиф распространялся молниеносно. Расчет был на то, чтобы ослабить наступающие войска Белорусского фронта и совершить контрудар. Жизни белорусов в очередной раз стали разменной монетой в чужих руках.

Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв лагеря смерти «Озаричи»:

Приказ Гарпе был практически о геноциде белорусского народа. Уничтожении белорусского народа. Естественно, они к гражданскому населению относились как к расходному материалу. Эти люди должны были умереть. Они должны были выполнить свою задачу как оружие массового поражения, как живой щит на переднем краю наступления Красной Армии. То есть эти люди должны были быть уничтожены.