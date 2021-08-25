Когда была подростком, мама оформила на меня рассрочку. Как научить ребёнка распоряжаться деньгами?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к кредитам?

Алина Журкевич, психолог:

Мне кажется, что они действительно иногда являются необходимостью: когда нужно съехать от родителей, когда появляется ребенок и нужно купить машину, чтобы возить его в поликлинику, на «развивашки». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Лично вы брали кредит? Алина Журкевич:

Нет, никогда. Когда-то, в подростковом возрасте, мама, чтобы научить меня финансовой грамотности, оформила на меня рассрочку на телевизор, чтобы я училась распределять свой бюджет и купила то, что мне было необходимо в тот момент.