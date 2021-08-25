Когда была подростком, мама оформила на меня рассрочку. Как научить ребёнка распоряжаться деньгами?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к кредитам?
Алина Журкевич, психолог:
Мне кажется, что они действительно иногда являются необходимостью: когда нужно съехать от родителей, когда появляется ребенок и нужно купить машину, чтобы возить его в поликлинику, на «развивашки».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лично вы брали кредит?
Алина Журкевич:
Нет, никогда. Когда-то, в подростковом возрасте, мама, чтобы научить меня финансовой грамотности, оформила на меня рассрочку на телевизор, чтобы я училась распределять свой бюджет и купила то, что мне было необходимо в тот момент.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Это такой грамотный подход. Это и есть финансовая грамотность, которой нам не хватает.
Алеся Лакина:
Как вы считаете, нужно ли детям давать деньги на карманные расходы?
Алина Журкевич:
Да.
Алеся Лакина:
Как их научить финансовой грамотности, как планировать свои расходы?
Алина Журкевич:
Не все взрослые умеют обходиться со своими деньгами. Первый урок финансовой грамотности ребенок получает в семье, поэтому нужно начинать с себя в первую очередь. Я думаю, что нужно как-то вовлекать ребенка в управление бюджетом семейным.
Алеся Лакина:
С какого возраста?