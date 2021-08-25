Прямой эфир

Когда была подростком, мама оформила на меня рассрочку. Как научить ребёнка распоряжаться деньгами?

25 августа 2021 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к кредитам?

Когда была подростком, мама оформила на меня рассрочку. Как научить ребёнка распоряжаться деньгами?-1

Алина Журкевич, психолог:
Мне кажется, что они действительно иногда являются необходимостью: когда нужно съехать от родителей, когда появляется ребенок и нужно купить машину, чтобы возить его в поликлинику, на «развивашки».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лично вы брали кредит?

Алина Журкевич:
Нет, никогда. Когда-то, в подростковом возрасте, мама, чтобы научить меня финансовой грамотности, оформила на меня рассрочку на телевизор, чтобы я училась распределять свой бюджет и купила то, что мне было необходимо в тот момент.

Когда была подростком, мама оформила на меня рассрочку. Как научить ребёнка распоряжаться деньгами?-4

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Это такой грамотный подход. Это и есть финансовая грамотность, которой нам не хватает.

Алеся Лакина:
Как вы считаете, нужно ли детям давать деньги на карманные расходы?

Алина Журкевич:
Да.

Алеся Лакина:
Как их научить финансовой грамотности, как планировать свои расходы?

Алина Журкевич:
Не все взрослые умеют обходиться со своими деньгами. Первый урок финансовой грамотности ребенок получает в семье, поэтому нужно начинать с себя в первую очередь. Я думаю, что нужно как-то вовлекать ребенка в управление бюджетом семейным.

Алеся Лакина:
С какого возраста?

Когда была подростком, мама оформила на меня рассрочку. Как научить ребёнка распоряжаться деньгами?-7

Алина Журкевич:
Сейчас есть книги, в которых рассказывается о том, что такое деньги, – с 2-3 лет.

Алеся Лакина:
Вы считаете, это правильно?

Алина Журкевич:
Да.

Читайте также:

«Один из новых видов зависимостей». Как понять, что человек стал кредитоманом?

«Банк достаточно жестко подходит к оценке платежеспособности». В каких случаях могут отказать в выдаче кредита?

«Берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда». Что финансовый консультант думает о банковских кредитах?

# Психология # общество # Елена Кругликова # Алина Журкевич # Алеся Лакина # Александра Каштанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Возле картин понравилось фотографироваться». Сотрудники ОМОН об экскурсии по Дворцу Независимости
25 августа 2021 15:59

«Возле картин понравилось фотографироваться». Сотрудники ОМОН об экскурсии по Дворцу Независимости

Вадим Гигин: «Бросают такой упрёк, что мы хотим вернуться в «до 9 августа». Да нет, наоборот»
25 августа 2021 15:55

Вадим Гигин: «Бросают такой упрёк, что мы хотим вернуться в «до 9 августа». Да нет, наоборот»

В Гомеле прошёл форум «Беларусь адзіная». О чём говорили эксперты?
25 августа 2021 15:54

В Гомеле прошёл форум «Беларусь адзіная». О чём говорили эксперты?