«Возле картин понравилось фотографироваться». Сотрудники ОМОН об экскурсии по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Место, где проходят важнейшие для страны события. Дворец Независимости с экскурсией посетили 25 августа сотрудники УВД Гродненского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие приехали с семьями. И неспроста – именно дети и жены оказали необходимую поддержку для сотрудников силовых структур в непростое для страны время. В 2020 году им пришлось принять вызов, и они с честью выполнили свой долг. Вместе с семьями.

Андрей Богдевич, старшина ОМОН УВД Гродненского облисполкома:

Потрясающе просто. Даже дети, самая маленькая, люстры эти большие, она сразу «Вау!» – такие впечатления. Возле картин понравилось фотографироваться. Ходишь в разные залы, впечатления просто потрясающие. Мне нравится все вырезанное по дереву – стол красивый очень, интересно. Интересно вживую это все увидеть, потрогать, ощутить.

Наталья Нерод, воспитатель в детском саду:

Я впервые во Дворце Независимости. Конечно, впечатляет масштабами, размерами, материалами, которыми отделан зал, причем все настолько красиво, добротно. Я думаю, что стоит показывать людям, молодому поколению, чтобы они видели, что наша страна развивается в нужном направлении. Опыт и впечатления очень богатые от сегодняшней поездки.

Напомним, сделать Дворец Независимости открытым для белорусов предложил когда-то сам Президент. С тех пор здесь побывало немало гостей, представителей разных профессий и возрастов. Здесь не бывает случайных людей. Все они внесли весомый вклад в развитие страны и ее безопасность.

Сергей Жучко, заместитель командира ОМОН УВД Гродненского облисполкома:

Мы трудимся не ради чего-то, а на благо государства, народа и Президента Республики Беларусь. А то, что мы увидели сегодня, еще раз подтверждает, что мы не зря выполняем свою задачу, служим. Убеждаемся, что на самом деле есть для чего служить, есть что защищать. Впечатления шикарные, не ожидали такое увидеть воочию. Все время это наблюдаешь, смотря новости по нашим национальным каналам, а когда вживую видишь, это совсем по-другому. Просто неописуемая красота.