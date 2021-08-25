Вадим Гигин: «Бросают такой упрёк, что мы хотим вернуться в «до 9 августа». Да нет, наоборот»

Новости Беларуси. Идеи из народа и для народа. Ведущие белорусские эксперты, политологи и аналитики отправились в большой тур по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серия региональных форумов «Беларусь адзіная» приурочена к Году народного единства.
В Гомеле прошел форум «Беларусь адзіная». О чем говорили эксперты?
Вадим Гигин, политолог:
Наши оппоненты часто бросают такой упрек, что мы хотим вернуться в «до 9 августа». Да нет, наоборот. Ведь потрясения, которые произошли, заставили всех нас по-новому посмотреть на себя, на свою страну. Зародилось много позитивного в этот период. Все это надо собрать. Мы видим, что, несмотря на региональные отличия, мы действительно «Беларусь адзіная». Ответы, которые люди дают, те чаяния, переживания какие-то, которые есть, проблемы, которые они поднимают, зачастую очень схожи. И мы видим, что решить их можем все вместе.