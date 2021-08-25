«Берёшь чужие и ненадолго, отдаёшь свои и навсегда». Что финансовый консультант думает о банковских кредитах?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Мне кажется, любой человек, будь то кредитоман или обычный человек, который берет кредит, найдет тысячи причин, почему именно сейчас ему нужна именно эта вещь. Он найдет оправдание, он никогда не скажет, что это для того, чтобы самоутвердиться в обществе. Но, может быть, этот человек просто не умеет правильно распоряжаться своим бюджетом? Может, есть какие-то элементарные пункты и правила?

Михаил Грачев, финансовый консультант:

Я бы таких людей назвал неблагоразумными. Полагаю все-таки, что большинство наших слушателей, нашей аудитории – это благоразумные люди, и они понимают, о чем идет речь. В любом случае есть старая добрая поговорка: берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Наверное, это первое, из чего надо исходить.

Во-вторых, когда вы планируете получение того или иного кредита, безусловно, нужно изучить предложения от банковских структур: это проценты, это способ выплаты, потому что есть несколько способов погашения кредита.

Алеся Лакина:

Но можно ведь вообще не прибегать к кредиту, можно откладывать.