«Банк достаточно жёстко подходит к оценке платёжеспособности». В каких случаях могут отказать в выдаче кредита?

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу: Сотрудники банков разве не понимают, когда прочитывают кредитную историю человека, готов он или не готов? Или банку выгодно «захватить» этого человека, чтобы он брал кредиты без остановки?

Виктор Агеев, директор Департамента кредитования населения одного из ведущих банков страны:

Безусловно, банки ценят своих клиентов, неважно – это вкладчик или потенциальный кредитополучатель. И, конечно, банки между собой борются за каждого клиента. Но сказать, что эта борьба идет по каким-то нечестным правилам и только ради того, чтобы этот клиент стал кредитополучателем, – это не так. Во-первых, регулятор – Национальный банк – четко регулирует эту сферу. Скажем так, на первоначальном этапе, определяя правила, он делает все возможное для того, чтобы у банков не было возможности затянуть и выдать кредит, потому что банку хочется выдать кредит.

Следующая стадия – банк, который, помимо заинтересованности в выдаче кредита, безусловно, должен понимать, что кредит должен возвращаться, по-другому быть не может. И уже на стадии оценки возможности выдачи кредита банк достаточно жестко подходит к оценке платежеспособности. И тем клиентам (по крайней мере, наш банк), для которых действительно этот кредит может быть проблемным, стать проблемным, безусловно, мы отказываем. Для этого есть основания, критерии, взвешиваются всесторонне платежеспособность клиента, его кредитная история, объясняется клиенту, может он платить кредит, не может платить кредит.