В Гомеле прошёл форум «Беларусь адзіная». О чём говорили эксперты?

Новости Беларуси. Идеи из народа и для народа. Ведущие белорусские эксперты, политологи и аналитики отправились в большой тур по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серия региональных форумов «Беларусь адзіная» приурочена к Году народного единства.

До конца сентября диалоговые мероприятия планируется провести во всех областных центрах страны. 25 августа непростой разговор о том, куда и как двигаться нашей стране дальше, состоялся в Гомеле. Среди ключевых вопросов – конституционная реформа, партийное строительство, экономическая трансформация и цифровизация жизни. По словам организаторов, выбранная форма общения себя оправдала – люди дают качественную обратную связь. Живое общение и обмен мнениями – одна из главных задач форума. Вадим Гигин: «Бросают такой упрек, что мы хотим вернуться в «до 9 августа». Да нет, наоборот»

Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наша страна небольшая, но очень сильная и демократичная. Наша страна – это прежде всего люди. И в зависимости от того, как мы сможем объединиться, мы сможем победить многих. В том числе тех, кто хочет нас сломать и повернуть не туда. Мы знаем, что такое демократия, и мы покажем всему миру, что значит это слово. И что значит единство, единение всего народа.