«Один из новых видов зависимостей». Как понять, что человек стал кредитоманом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Безудержное желание иметь все и сразу психологи назвали кредитоманией. Это на самом деле такая актуальная проблема и почему она возникает?

Алина Журкевич, психолог:

Очень здорово, что вы решили осветить эту проблему, потому что кредитомания является одним из новых видов зависимостей, и так как она считается социально приемлемой, о ней не говорят, как об алкогольной зависимости, и, может быть, ее вовсе не замечают. Здесь важно разделять, что кредитозаемщики – это не кредитоманы. Кредитоманы – это люди, которые… Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

…Испытывают удовольствие от самого процесса взятия кредита, а не от того, что они покупают в итоге. Алина Журкевич:

Сначала появляется желание какое-то: купить машину – именно эту, именно за эти деньги. Необязательно машину – может, телевизор или кофеварку. Им это, может быть, не надо, но «я хочу, и все». Они получают удовольствие от этой покупки, это всплеск эмоций, это дофамин. Вообще, наверное, вся индустрия потребления нацелена на нашу инфантильную часть личности. Но кто-то понимает, что «я взрослый и могу себя остановить в этом». А кто-то себя в этой инфантильной части себя поддерживает очень сильно.

Алеся Лакина:

Но ведь не каждый человек, который берет кредит, кредитоман. Алина Журкевич:

Нет, конечно. Алеся Лакина:

Как разграничить этих людей – кредитоманов от людей, которые вынуждены взять кредит, или для удовольствия, когда не хватает денег? Алина Журкевич:

Кредиты действительно иногда необходимы: на покупку квартиры, машины. Машина – это уже не средство роскоши. Алеся Лакина:

А если телефон, это уже кредитоман?

Алина Журкевич:

Если телефон превышает в 10 раз зарплату и рассрочку, по которой платить, и он куплен, потому что у соседа такой же есть – похвастаться, выделиться этой вещью, тогда здесь уже может быть много вопросов. Каждый случай индивидуален. Если вещь помогает зарабатывать деньги, это вклад, то есть это уже не кредитомания. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Как помочь близкому выйти из такой ситуации? Потому что не всегда понятно – это кредитомания или кредит, который взяли на нужды, необходимые для жизни человека. Алина Журкевич:

Если это периодические всплески: кредит – покупка, кредит – покупка, то есть проходит удовольствие от покупки, идет новая сразу, через месяц, и это происходит постоянно, то здесь, возможно, понадобится помощь какая-то. Нужно учиться взращивать взрослую часть, она у нас есть, попытаться контролировать как-то, взять ответственность за свою жизнь на себя.