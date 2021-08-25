«Один из новых видов зависимостей». Как понять, что человек стал кредитоманом?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Безудержное желание иметь все и сразу психологи назвали кредитоманией. Это на самом деле такая актуальная проблема и почему она возникает?
Алина Журкевич, психолог:
Очень здорово, что вы решили осветить эту проблему, потому что кредитомания является одним из новых видов зависимостей, и так как она считается социально приемлемой, о ней не говорят, как об алкогольной зависимости, и, может быть, ее вовсе не замечают. Здесь важно разделять, что кредитозаемщики – это не кредитоманы. Кредитоманы – это люди, которые…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
…Испытывают удовольствие от самого процесса взятия кредита, а не от того, что они покупают в итоге.
Алина Журкевич:
Сначала появляется желание какое-то: купить машину – именно эту, именно за эти деньги. Необязательно машину – может, телевизор или кофеварку. Им это, может быть, не надо, но «я хочу, и все». Они получают удовольствие от этой покупки, это всплеск эмоций, это дофамин. Вообще, наверное, вся индустрия потребления нацелена на нашу инфантильную часть личности. Но кто-то понимает, что «я взрослый и могу себя остановить в этом». А кто-то себя в этой инфантильной части себя поддерживает очень сильно.
Алеся Лакина:
Но ведь не каждый человек, который берет кредит, кредитоман.
Алина Журкевич:
Нет, конечно.
Алеся Лакина:
Как разграничить этих людей – кредитоманов от людей, которые вынуждены взять кредит, или для удовольствия, когда не хватает денег?
Алина Журкевич:
Кредиты действительно иногда необходимы: на покупку квартиры, машины. Машина – это уже не средство роскоши.
Алеся Лакина:
А если телефон, это уже кредитоман?
Алина Журкевич:
Если телефон превышает в 10 раз зарплату и рассрочку, по которой платить, и он куплен, потому что у соседа такой же есть – похвастаться, выделиться этой вещью, тогда здесь уже может быть много вопросов. Каждый случай индивидуален. Если вещь помогает зарабатывать деньги, это вклад, то есть это уже не кредитомания.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Как помочь близкому выйти из такой ситуации? Потому что не всегда понятно – это кредитомания или кредит, который взяли на нужды, необходимые для жизни человека.
Алина Журкевич:
Если это периодические всплески: кредит – покупка, кредит – покупка, то есть проходит удовольствие от покупки, идет новая сразу, через месяц, и это происходит постоянно, то здесь, возможно, понадобится помощь какая-то. Нужно учиться взращивать взрослую часть, она у нас есть, попытаться контролировать как-то, взять ответственность за свою жизнь на себя.
«Банк достаточно жестко подходит к оценке платежеспособности». В каких случаях могут отказать в выдаче кредита (здесь подробнее)?