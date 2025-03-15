Эта песня помогла отбить вокзал у немцев – воспоминания члена партизанского отряда из Беларуси

Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа, ставший гимном во время Великой Отечественной – «Священная война». Рассказываем ее историю в проекте «Символы Победы» на СТВ.

Эта песня не только поднимала дух, но и вступала в бой. В летописи Великой Отечественной зафиксирован один такой эпизод. На территории Беларуси действовал особый партизанский полк 13. В мае 1943 года партизаны нанесли внезапный удар по железнодорожной станции Чаусы, которую защищал сильный гарнизон немцев. В ходе ожесточенного боя наши захватили вокзал, где в одном из его помещений обнаружили радиоприемник.