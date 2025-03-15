Эта песня помогла отбить вокзал у немцев – воспоминания члена партизанского отряда из Беларуси
Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа, ставший гимном во время Великой Отечественной – «Священная война». Рассказываем ее историю в проекте «Символы Победы» на СТВ.
Эта песня не только поднимала дух, но и вступала в бой. В летописи Великой Отечественной зафиксирован один такой эпизод. На территории Беларуси действовал особый партизанский полк 13. В мае 1943 года партизаны нанесли внезапный удар по железнодорожной станции Чаусы, которую защищал сильный гарнизон немцев. В ходе ожесточенного боя наши захватили вокзал, где в одном из его помещений обнаружили радиоприемник.
Мария Востокова, хранитель фонда Александрова Российского национального музея музыки:
И вдруг в тишине, в ночи, в огне зазвучали слова песни: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» И эта песня настолько воодушевила бойцов, что они стали действовать интенсивнее и одержали в этом бою победу. Один из участников этого боя о следствии писал: «Знали ли представители радиокомитета, что в тот самый миг они сражаются вместе с нами в этом бою, что Лебедев-Кумач и Александров разили знамя врага наповал?»