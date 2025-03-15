Музыку написали за 4 часа – как появилась знаменитая песня «Священная война»
Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа, ставший гимном во время Великой Отечественной – «Священная война». Рассказываем ее историю в проекте «Символы Победы» на СТВ.
Через два дня после начала войны одновременно в «Известиях» и «Красной звезде» будет опубликован текст стихотворения «Священная война» за подписью известного советского поэта, сталинского лауреата Лебедева-Кумача.
Мария Востокова, хранитель фонда Александрова Российского национального музея музыки:
Василий Иванович Лебедев-Кумач к тому времени был знаменитый поэт. И начинал еще в гражданскую войну. Особенностью творчества было умение синхронизировать чувства с потребностями времени. Он писал фельетоны, подписывал плакаты, мог написать быстро стихотворения к конкретной исторической ситуации, к какому-либо событию. Поэтому публика очень знала поэта. Например, он написал стихи к песням в таких знаменитых фильмах, как «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк». И, конечно, именно он сумел написать очень важные слова, создать это стихотворение, где сумел воплотить думы, чаяния всего народа.
Газета со стихами в день публикации случайно попалась в руки Александрову. Он сразу понял – это то, что нужно именно сейчас. Песня-призыв была написана всего за четыре часа.
Мария Востокова:
Ночью был созван состав ансамбля. Еще не успели отпечатать партии, поэтому на доске Александр Васильевич разлиновал нотный стан и записал мелодию и текст, а бойцы, красноармейцы, переписывали музыку себе в блокноты. Утром песня могла уже звучать в исполнении ансамбля.
Впервые на широкой публике «Священная война» прозвучала 26 июня 1941 года. Краснознаменный ансамбль песни и пляски СССР под руководством Александрова исполнил ее на Белорусском вокзале в Москве, откуда провожали солдат на фронт. Тут же раздался шквал аплодисментов и крики повторить эту песню снова и снова. Ансамбль повторял ее более пяти раз. По сути, это оказался концерт одной песни.