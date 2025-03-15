В 2007-м песню «Священная война» исполнили в штаб-квартире НАТО

Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа, ставший гимном во время Великой Отечественной – «Священная война». Рассказываем ее историю в проекте «Символы Победы» на СТВ.

За годы войны на концертах ансамбля Александрова «Священная война» прозвучала полторы тысячи раз. Но и после победного мая песня продолжила свою сценическую жизнь. Музыкальный коллектив объездил с ней весь мир. Она звучала и в президентских дворцах, под сводами знаменитых концертных залов, во время зарубежных гастролей и в горячих точках. В мае 2007 года сорвала аплодисменты в месте, которое называют «логовом врага».