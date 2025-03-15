В 2007-м песню «Священная война» исполнили в штаб-квартире НАТО

Суровая и в то же время самая яркая военная песня. Настоящий музыкальный символ защиты Отечества и мужества советского народа, ставший гимном во время Великой Отечественной – «Священная война». Рассказываем ее историю в проекте «Символы Победы» на СТВ.
За годы войны на концертах ансамбля Александрова «Священная война» прозвучала полторы тысячи раз. Но и после победного мая песня продолжила свою сценическую жизнь. Музыкальный коллектив объездил с ней весь мир. Она звучала и в президентских дворцах, под сводами знаменитых концертных залов, во время зарубежных гастролей и в горячих точках. В мае 2007 года сорвала аплодисменты в месте, которое называют «логовом врага».
Геннадий Саченюк, руководитель академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова:
Эта песня была исполнена в штаб-квартире НАТО прямо на улице. Решение было принято спонтанно. Но вместе с тем все окружающие люди, кто там был, слушали. И они, конечно же, чувствовали эту энергетику и дух советского человека, дух русского человека. И знали, что, наверное, неспроста ансамбль является таким значимым для всего Советского Союза в свое время, а сейчас для России.