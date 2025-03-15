Караник на вручении паспортов: мы сделаем всё, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов

У многих белорусов с этого дня государственный праздник будет ассоциироваться еще и с важнейшим событием в жизни. По многолетней традиции в День Конституции ребята становятся гордыми обладателями символа гражданской зрелости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась 15 марта в Национальном выставочном центре «БелЭкспо», где продолжает работу масштабная международная книжная выставка. Для 16 юношей и девушек, которые прибыли сюда со всех уголков республики, момент более чем волнительный. В руках они сжимают свои первые паспорта, с гордостью и трепетом осознавая, что стали полноправными гражданами своей страны.

Александр Скорб, учащийся Дембровской средней школы Щучинского района: Я очень рад, что сегодня я получил свой первый паспорт, потому что я стал полноценным гражданином Республики Беларусь. Для меня это очень важно и волнительно, что в такой вот обстановке в Минске я получаю свой паспорт. Я понимаю, что с получением паспорта у меня появляются права и обязанности, и я готов к этому.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я хочу в качестве напутствия сказать, чтобы вот этот энтузиазм они не растеряли, что каждый из них нужен стране, что каждый из них находится под защитой государства, мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их гармоничное развитие, и что мы уверены в том, что лучшие достижения у них впереди на радость своим близким, на радость своим родителям и во имя процветания и развития нашей любимой Беларуси.

Вместе с этим – каждому подростку торжественно вручили книгу «Я гражданин Республики Беларусь». Но в обновленном формате: со свежими сведениями и ярким оформлением.