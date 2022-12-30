«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками

Воспитанники интернатов, ребята из многодетных семей, дети с особенностями развития на несколько часов погрузились в атмосферу праздника в компании с главными сказочными персонажами. Маленьким белорусам подарили красочное представление и сладкие подарки.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Детям, всем взрослым я хочу пожелать, чтобы все цели, все задачи, все планы, которые были, чтобы они обязательно получились. Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается. Немножко где-то что-то притормозилось, но надо идти дальше. Надо стремиться, надо эти задачи одолевать, решать. И тогда все обязательно получится!