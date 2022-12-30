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«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками

30 декабря 2022 16:41
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Новости Беларуси. Главная профсоюзная елка сегодня, 30 декабря, объединила более полутысячи юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками-1

Воспитанники интернатов, ребята из многодетных семей, дети с особенностями развития на несколько часов погрузились в атмосферу праздника в компании с главными сказочными персонажами. Маленьким белорусам подарили красочное представление и сладкие подарки.

«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Детям, всем взрослым я хочу пожелать, чтобы все цели, все задачи, все планы, которые были, чтобы они обязательно получились. Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается. Немножко где-то что-то притормозилось, но надо идти дальше. Надо стремиться, надо эти задачи одолевать, решать. И тогда все обязательно получится!

«Не надо сворачивать с пути, даже если что-то и не получается». Михаил Орда поздравил белорусов с праздниками-7

Профсоюзные новогодние праздники будут проходить до середины января и подарят тепло многим детям.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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