«Китай действовал очень грамотно, эксплуатировал и Союз». Как Поднебесная вышла в лидеры экономик мира?

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались гости из самых разных сфер. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о преступлениях, и что чем ближе к выборам, тем общество, скажем так, напряженнее. Есть такое понятие в когнитивной войне – теория социального лазера. Когда на какую-то проблему через медиа падает фокус внимания, и группа начинает писать, звонить – грубо говоря, раскачивает лодку. Есть такое понятие на Западе – индекс человеческого счастья. У нас он замеряется как-то? Индекс счастья, индекс довольства государством. Каким образом вы смотрите, где и как в Беларуси могут возникнуть проблемы? Либо какой-то срез у вас есть поводу благосостояния, благополучия.

Александр Посталовский, заместитель директора института социологии НАН Беларуси:

Есть различные категории социологических вопросов и различные подходы к этому измерению. Это, конечно же, ощущение своего материального благополучия, уверенность в завтрашнем дне. Но также есть одна компонента, мы про это сегодня говорили, в том числе и то, что это все принимает форму войны смыслов. Очень важный такой вопрос, как личностная самоидентификация самого человека, а именно чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма. В этом плане есть интересная тенденция. Что для вас быть гражданином Республики Беларусь? Очень высокие оценки – это показатели «иметь паспорт гражданина» как форма самоидентификации. Но следующая категория – это «знать и уважать историю своей страны». И когда идет уважение к истории своей страны, ее знание и гордость… Те же памятные даты, памятные праздники – это то позитивное, на основании чего формируется воспитание. С другой стороны – наши потенциальные враги, аналитические центры. Как происходит так называемая раскодировка ценностного сознания? Покушения на историю, именно на смыслы. Кирилл Казаков:

То есть знание истории – это сейчас наша главная защитная реакция? Александр Посталовский:

Нужно учитывать, что люди гордятся своей историей. Алена Сырова, СТВ:

Смысл главный, то, ради чего совершаются те или иные действия человеком, государством. Если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, у них вот это «Сделаем Америку снова великой». Если мы скажем про Российскую Федерацию – это Российская империя, у них свое видение себя и ощущение в этом мире. Китай – точно так же. Беларусь – молодое независимое государство. Мы очень часто здесь пытаемся выкристаллизовать нашу национальную идею. Не знаю, можно ли ее сопоставлять с этой сверхидеей и смыслами. Но мне кажется, если мы глобально поймем, что стоит над всеми экономическими проблемами, недопониманием, что главнее и нельзя предать, решится очень много вопросов. Почему Китаю удалось из, скажем, не лучших времен стать великими?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Здесь можно обратиться сразу к Вадиму, он говорит: «Э-ко-но-ми-ка». Кирилл Казаков:

Я согласен с Вадимом в этом абсолютно. Андрей Богодель:

У меня в первую очередь появилась такая мысль: а где эти критерии экономики? С какого момента развития экономики мы начнем действовать более активно? Как это определить? Кирилл Казаков:

Шампанское, Мальдивы, Maserati, скажем так. Для кого-то это основные позиции. Андрей Богодель:

Все относительно. Вы спорили тут про калоши, про вторую экономику в мире, почему развалилась – вопросов спорных очень много. Тем не менее, Китай, социалистическое государство, руководящая роль Компартии. То есть они, по всей вероятности, учли те самые недостатки. Вадим Боровик, политолог:

О чем я и говорил.

Андрей Богодель:

А помимо тех самых недостатков, которые учли, они еще и правильно построили свою внутреннюю и внешнюю политику. Государство, такое как Китай, по большому счету сегодня решило очень многие внутренние проблемы. Там у них и цифровизация, и цифровая революция, и рейтинговая система построения. Хорошо это или плохо – наверное, время покажет. Посмотрите, как они грамотно лавировали, будучи коммунистической страной, между условными Западом и Востоком. Они смогли убедить, что это и есть та самая площадка, которая даст толчок для развития экономического прогресса. И Соединенные Штаты, Европа вкладывали туда деньги. По большому счету, это становится сегодня первой экономикой мира. Запад всполошился, они поняли. А вот сегодня возникают проблемы: как уже бороться с этим самым Китаем? Во всех концептуальных документах прописано, что Россия – это первоочередная задача, а Китай – это долгосрочная задача. Но во всех этих документах определяется конечная цель, что они должны победить и одно, и второе. До 2030 года расправиться с нами. Алена Сырова:

Это их сверхидея.

Андрей Богодель:

Конечно! Вот она и есть, сверхидея. Если мы заглянем в документы натовские, там у них интересно прописано, каким образом действует российская армия и каким образом, например, действует китайская. Российская армия (ну, чтобы так просто сказать) стремительно, безостановочно, днем и ночью до полного разгрома противника – в общем, догнать и обухом по голове убить. Это четко прописано. А в Китае везде «мягкая сила»: со стороны пойти, рассмотреть, туда, сюда. Кирилл Казаков:

Но на мягкую силу нужны деньги, я с Вадимом соглашусь. Без этого никак. Вадим Боровик:

Ответ по Беларуси. Никогда не сравнивайте малые и средние государства с Россией, Китаем – один момент. Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Не страдайте глобализмом.

Вадим Боровик:

Второй момент. Я вам секрет открою. Даже на самом высоком уровне мы как-то проводили такой опрос между людьми серьезными: какой путь лучше? Просто так, подумать, анонимно. Разные мнения были. Это было давно, лет 8-10 назад. Мы должны были очень осторожно даже обозначать определенные аспекты, потому что у нас очень ревностно воспринимающие эти аспекты соседи. А для того, чтобы сохранить свой суверенитет, мы должны были плести очень тонкие кружева, чтобы не подставиться. Сейчас иногда нам может быть надо подождать, какие-то аспекты обозначить чуть позже. Но где-то нельзя уже позволять на нас… Проблема в чем? Если мы говорим об этом глобальном центре притяжения, которым могла бы стать Российская Федерация, не сформулирована позиция, куда мы плывем этим большим кораблем. Империи недостаточно, куча империй были, которые сгнили в истории. И Китайская империя, и Римская империя и так далее. Куда идем, зачем и почему? Нет. Беларусь – понятно, мы сформулировали основы. Многое сделали, кстати, во многом в параллелях с Российской Федерацией. Традиционные ценности в Конституцию записали, у нас в семье нет никаких извращений больше. Никогда не будет, я надеюсь. Нормальное отношение к женщине, мужчине, ребенку, к армии, отечеству. Отечественная война нас объединяет. То есть целый ряд ценностей. Но есть определенные аспекты. Мы не можем резко рвануть, потому что нам не дают. Есть ресурс, возможность. А ведь Китай действовал очень грамотно, эксплуатировал и Союз. А когда американцам понадобился союзник в виде Китая, они купили Китай, дали им свой рынок и Китай вырос за счет американского рынка. Американцы в свое время, проиграв Вьетнамскую войну, в Югославии и Иране проиграв, они объединились с Китаем. А потом Китай стал более самостоятельным. Так же и Варшава в свое время будет вести себя более самостоятельно по отношению к США.