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Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович

23 октября 2023 19:01
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Новости Беларуси. Выстроить конструктивный диалог между властью и бизнесом, создать благоприятную среду для развития предпринимательской деятельности и поспособствовать консолидации всего делового сообщества. Неделя предпринимательства проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович-1

Ярким стартом марафона стало открытие современного и комфортного коворкинг-центра. Главная задача бизнес-пространства не просто предоставить начинающему предпринимателю или фрилансеру рабочее место. Здесь резиденты бизнес-инкубатора смогут получить консультативную помощь, бухгалтерское и маркетинговое сопровождение. Кроме того, в центре будут проходить тематические вебинары и лекции.

Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович-4

Елена Ярошевич, директор инкубатора малого предпринимательства:
Мы открыты для любого начинающего бизнеса, для фрилансеров, для IT-сектора.

Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович-7

Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
В рамках Белорусской недели предпринимательства у нас намечено более 100 мероприятий. Это мероприятия не только в Минске, практически охвачены все регионы страны. Это и круглые столы, и панельные дискуссии. Основная цель – необходимо выявить какой-то пул барьеров, проблемных вопросов для развития предпринимательского сообщества, чтобы в прямом диалоге власти и бизнеса попытаться все это нивелировать.

Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович-10

Программа этого дня включала заседание общественно-консультативного совета при Минэкономики. Главной темой для обсуждений стали новации в налогообложении. Напомним, с 1 января 2024 года налоговое и трудовое законодательство ждет ряд изменений. Среди самых острых вопросов – увеличение подоходного налога для индивидуальных предпринимателей.

Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович-13

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
Если вырастают налоги для индивидуальных предпринимателей, и мы говорим, что не всегда деятельность индивидуальных предпринимателей добросовестна, прозрачна и так далее, но мы хотим все-таки сохранить данный сектор, но в более организованном варианте. Очень важен для индивидуальных предпринимателей упрощенный переход в юридическое лицо.

Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович-16

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:
Развитие налогообложения в нашей стране должно стимулировать формы малого предпринимательства к переходу в более зрелый бизнес. Ряд опасений о том, что может стать сложнее для малого бизнеса, наверное, не совсем обоснованный, потому что те системы налогообложения, которые существуют в стране для юридических лиц, они достаточно проработаны, легковесны и не должны создавать обременения в работе начинающим предпринимателям.

Всю неделю в рамках бизнес-марафона по всей стране будут проходить конференции, выставки и семинары, нацеленные на развитие и поддержку белорусских предпринимателей.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Ольга Русинович # Елена Ярошевич # Жанна Тарасевич # Владимир Наумович # Фотофакт

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