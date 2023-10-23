Системы налогообложения не создадут обременения для начинающих предпринимателей – Наумович

Новости Беларуси. Выстроить конструктивный диалог между властью и бизнесом, создать благоприятную среду для развития предпринимательской деятельности и поспособствовать консолидации всего делового сообщества. Неделя предпринимательства проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярким стартом марафона стало открытие современного и комфортного коворкинг-центра. Главная задача бизнес-пространства не просто предоставить начинающему предпринимателю или фрилансеру рабочее место. Здесь резиденты бизнес-инкубатора смогут получить консультативную помощь, бухгалтерское и маркетинговое сопровождение. Кроме того, в центре будут проходить тематические вебинары и лекции.

Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: В рамках Белорусской недели предпринимательства у нас намечено более 100 мероприятий. Это мероприятия не только в Минске, практически охвачены все регионы страны. Это и круглые столы, и панельные дискуссии. Основная цель – необходимо выявить какой-то пул барьеров, проблемных вопросов для развития предпринимательского сообщества, чтобы в прямом диалоге власти и бизнеса попытаться все это нивелировать.

Программа этого дня включала заседание общественно-консультативного совета при Минэкономики. Главной темой для обсуждений стали новации в налогообложении. Напомним, с 1 января 2024 года налоговое и трудовое законодательство ждет ряд изменений. Среди самых острых вопросов – увеличение подоходного налога для индивидуальных предпринимателей.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского: Если вырастают налоги для индивидуальных предпринимателей, и мы говорим, что не всегда деятельность индивидуальных предпринимателей добросовестна, прозрачна и так далее, но мы хотим все-таки сохранить данный сектор, но в более организованном варианте. Очень важен для индивидуальных предпринимателей упрощенный переход в юридическое лицо.

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:

Развитие налогообложения в нашей стране должно стимулировать формы малого предпринимательства к переходу в более зрелый бизнес. Ряд опасений о том, что может стать сложнее для малого бизнеса, наверное, не совсем обоснованный, потому что те системы налогообложения, которые существуют в стране для юридических лиц, они достаточно проработаны, легковесны и не должны создавать обременения в работе начинающим предпринимателям.

Всю неделю в рамках бизнес-марафона по всей стране будут проходить конференции, выставки и семинары, нацеленные на развитие и поддержку белорусских предпринимателей.