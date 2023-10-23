Игорь Тур: «Плохо живущие люди быстрее поведутся на чужую идеологию»

Кирилл Казаков, СТВ: Мы как журналисты и вы как эксперты находимся на крае этой войны. Очень часто нам говорят о том, что мы где-то притормозили. И всегда, когда говорят: «Азаренок не тормозит, а Тур либеральничает». Я с этим совершенно не согласен и тысячу раз писал, что если Гриша «Солнцепек», то ты – снайперская винтовка. Так вот, вопрос. Нам где останавливаться или не останавливаться?

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Самое ужасное, что мы можем сделать – это взять на вооружение какую-либо из идеологий мировых гегемонов и попытаться, чтобы себя немножко возвеличить, к ней привязаться, что делают очень многие малые и средние государства. Мы относительно небольшое государство, находящееся между гегемонами. Наша стратегическая задача – сохранение суверенитета. Я тут как-то давеча пересматривал лучшие цитаты Александра Лукашенко. В 2020 году он говорил среди прочего следующее: «Ваш Президент, которого вы тогда, давно, избрали, никогда не станет последним». Это основная цель существования нас как государства. Одними призывами к этому мы этого не добьемся. Для того, чтобы большинство людей понимало, что наша главная задача – сохранение суверенитета, иногда надо делать шаг назад в экономических благах, потреблении и так далее. Если у людей все относительно неплохо с экономикой и все живут плюс-минус хорошо, то они с большим согласием откажутся от чего-то для суверенитета. Если люди будут жить хуже, экономика будет работать хуже, тогда это количество людей убедить в том, что главное – суверенитет, будет сложнее. Плохо живущие люди быстрее поведутся на чужую идеологию.

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