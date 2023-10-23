Игорь Тур: «Плохо живущие люди быстрее поведутся на чужую идеологию»

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы как журналисты и вы как эксперты находимся на крае этой войны. Очень часто нам говорят о том, что мы где-то притормозили. И всегда, когда говорят: «Азаренок не тормозит, а Тур либеральничает». Я с этим совершенно не согласен и тысячу раз писал, что если Гриша «Солнцепек», то ты – снайперская винтовка. Так вот, вопрос. Нам где останавливаться или не останавливаться?
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Самое ужасное, что мы можем сделать – это взять на вооружение какую-либо из идеологий мировых гегемонов и попытаться, чтобы себя немножко возвеличить, к ней привязаться, что делают очень многие малые и средние государства. Мы относительно небольшое государство, находящееся между гегемонами. Наша стратегическая задача – сохранение суверенитета. Я тут как-то давеча пересматривал лучшие цитаты Александра Лукашенко. В 2020 году он говорил среди прочего следующее: «Ваш Президент, которого вы тогда, давно, избрали, никогда не станет последним». Это основная цель существования нас как государства. Одними призывами к этому мы этого не добьемся. Для того, чтобы большинство людей понимало, что наша главная задача – сохранение суверенитета, иногда надо делать шаг назад в экономических благах, потреблении и так далее. Если у людей все относительно неплохо с экономикой и все живут плюс-минус хорошо, то они с большим согласием откажутся от чего-то для суверенитета. Если люди будут жить хуже, экономика будет работать хуже, тогда это количество людей убедить в том, что главное – суверенитет, будет сложнее. Плохо живущие люди быстрее поведутся на чужую идеологию.
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