В СК рассказали, как мошенники убеждают белорусов совершать преступления

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

В когнитивной войне понятие «пропаганда» – это когда ты создаешь условия и, скажем так, подталкиваешь к действиям. Когнитивная война – это когда человек сам поступает так, как ему кто-то когда-то рассказал, будучи уверенным в том, что поступает правильно. Здесь от пропаганды ничего не остается, потому что к пропаганде на самом деле прикладывают силы многие люди. Но они действительно понимают, изучают социальные массы, общество, какую-то группу населения. А здесь просто открываешь телефон и написано: «В Беларуси все плохо». И ты: «Да, все плохо». И марш на улицы в 2020 году. Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Здесь и получается, что все социальные сети знают о нас больше, чем мы сами о себе зачастую. Мы туда все это записали. Вот и получается ситуация, при которой нами начинают манипулировать при помощи этих социальных сетей. Алена Сырова, СТВ:

Алгоритмы тебе создают иллюзию, что все думают так, как ты. Андрей Богодель:

Расхожая фраза: если вы думаете, что никто из вас не действует [под влиянием – прим. ред.] извне, значит, с вами работает профессионал.

Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:

Уважаемые коллеги, мы же говорим, что у нас государственная система образования. Воспитывает все: люди, родители, педагоги – все, что происходит вокруг, вы поймите. Кирилл Казаков:

Мы прекрасно понимаем, что некоторые, скажем так, подталкивания белорусов к преступлениям где-то начинаются с малолетнего возраста через мультфильмы, а где-то очень жестко – пойди, взорви. Это же тоже элемент когнитивной войны. Алена Сырова:

Предварительно запугав, шантажировав и так далее. Кирилл Казаков:

Расскажите нам об этом.

Роман Демчук, следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета Беларуси:

Абсолютно с вами согласен. Действительно, одна из форм когнитивного воздействия на умы наших граждан – это когда людей убеждают совершать преступления. Кирилл Казаков:

За правое дело. Роман Демчук:

Да, за правое дело. Мы уже неоднократно доводили до сведения граждан, и, к сожалению, продолжают иметь место такие факты, когда гражданам поступают звонки на мобильные телефоны, убеждают оформить кредит или продать квартиру. В последующем денежные средства кладутся на какие-то счета. Когда человек оказывается в ситуации – либо кредит не дали, либо положил деньги на счет и до сих пор не возвращают, ему поступает предложение совершить какие-то радикальные действия. И на самом деле люди вовлекаются в эту противоправную деятельность. Кирилл Казаков:

Радикальные действия – поджечь, взорвать? Роман Демчук:

Да. В тему сегодняшнего нашего обсуждения – как раз таки это воздействие на психологию человека. Его убеждают в необходимости совершить какие-то действия, чтобы либо показать свою значимость, привлечь внимание, либо обмануть, чтобы он совершил какие-то противоправные действия, мотивируя, что это или какой-то следственный эксперимент, или какая-то проверка. Убеждают, что человек за это не понесет никакой ответственности. Алена Сырова:

Мне что-то не помнится, чтобы в предыдущие несколько лет – еще лет пять, шесть назад – те же самые мошенники звонили, выманивали деньги и потом еще просили поджечь автомобиль, например. Накануне моя коллега в своем материале рассказывала о таком случае. Заставляют людей совершать диверсии. Что такое ЦИПсО и чем они занимаются? Подробнее. Сейчас, чем ближе к электоральным компаниям, чем выше градус политического и военного напряжения за пределами нашей страны, тем выше градус этого шантажа. Раньше только деньги вымогали, сейчас толкают своих же граждан на преступления. Мне кажется, что в следующем году их будет еще больше.