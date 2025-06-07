В Германии автомобиль протаранил летнее кафе – есть пострадавшие

В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек

Все началось во время празднования победы местной команды. Для того, чтобы поприветствовать игроков на стадион пришли около 300 тысяч болельщиков, в то время как спортивный объект рассчитан на 35 тысяч зрителей.