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В Германии автомобиль протаранил летнее кафе – есть пострадавшие

07 июня 2025 07:36
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Чрезвычайное происшествие в Германии. В городе Фридрихштадт на севере страны внедорожник на полной скорости въехал на центральную площадь и протаранил летнюю террасу кафе с посетителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии автомобиль протаранил летнее кафе – есть пострадавшие-2

Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Прибывшая на место ЧП полиция задержала водителя. Им оказался 75-летний местный житель. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. В прокуратуре считают произошедшее несчастным случаем. Водитель потерял контроль над автомобилем из-за проблем со здоровьем.

# Авария # ДТП # Германия

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