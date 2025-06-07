В Германии автомобиль протаранил летнее кафе – есть пострадавшие

Чрезвычайное происшествие в Германии. В городе Фридрихштадт на севере страны внедорожник на полной скорости въехал на центральную площадь и протаранил летнюю террасу кафе с посетителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайное происшествие в Германии. В городе Фридрихштадт на севере страны внедорожник на полной скорости въехал на центральную площадь и протаранил летнюю террасу кафе с посетителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Прибывшая на место ЧП полиция задержала водителя. Им оказался 75-летний местный житель. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. В прокуратуре считают произошедшее несчастным случаем. Водитель потерял контроль над автомобилем из-за проблем со здоровьем.