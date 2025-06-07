В Лос-Анджелесе тысячи человек вышли на протесты против миграционных рейдов

Массовые беспорядки вспыхнули в американском Лос-Анджелесе. Причиной социального взрыва стали облавы, которые провели в городе сотрудники миграционной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они врывались в магазины, рестораны и задерживали всех, кто по их мнению являлся нелегалом. Было схвачено несколько десятков человек. Людей силой грузили в машины без опознавательных знаков. Это вызвало возмущение американцев. Сотни человек собрались в центре Лос-Анджелеса, требуя от властей остановить беззаконие и отпустить задержанных. Демонстрация быстро переросла в акцию протеста против жестокой миграционной политики Трампа.

На разгон протестующих были брошены усиленные наряды полиции. Демонстранты встретили их камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.