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В Лос-Анджелесе тысячи человек вышли на протесты против миграционных рейдов

07 июня 2025 07:35
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Массовые беспорядки вспыхнули в американском Лос-Анджелесе. Причиной социального взрыва стали облавы, которые провели в городе сотрудники миграционной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе тысячи человек вышли на протесты против миграционных рейдов-2

Они врывались в магазины, рестораны и задерживали всех, кто по их мнению являлся нелегалом. Было схвачено несколько десятков человек. Людей силой грузили в машины без опознавательных знаков. Это вызвало возмущение американцев. Сотни человек собрались в центре Лос-Анджелеса, требуя от властей остановить беззаконие и отпустить задержанных. Демонстрация быстро переросла в акцию протеста против жестокой миграционной политики Трампа. 

На разгон протестующих были брошены усиленные наряды полиции. Демонстранты встретили их камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. 

# Протесты # США

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