Кирилл Казаков: кризис с мигрантами показал, что звонок Меркель – это то, чего все боятся. Договариваться придётся

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Вадим Боровик, политолог:

Самая большая ошибка, когда начинают говорить, что тот или иной закон хороший или плохой. Всегда нормативный акт адаптируется под конкретную территорию и промежуток времени. Конституция 1996 года, которую мы имеем, усиленная – это был запрос социальный на эту Конституцию. Нужна была жесткая рука. Помнят наши правоохранители, когда ты заходишь в ресторан, сидит синяя рожа и милиционер у стеночки. Все платили на рынках бандитам каким-то. Аренда была 40 долларов, а 400 в месяц платили. Я вам могу тысячу примеров привести. Доллары, марочки, российские рубли около Комаровки, наперстки, что вы, забыли эти времена? И когда бандюги на дорогах в кювет выкидывали семьи, забирали иномарки. Пускай сегодня кто-то голову поднимет и скажет, что он вор в законе. 15 минут не пройдет, куда он уедет. В Беларуси сегодня есть одна власть, законная. Сегодня нормально, что представитель власти обладает этой властью, ему она делегирована согласно нашим нормативным актам. Когда какие-то криминальные структуры это имели, они это взяли силой. Потому что ты более слабый. Так вот, был запрос. Сегодня есть другой запрос. Выросло новое поколение. Мы все-таки выработали уважение к власти и правоохранительной системе. Сегодня не престижно быть продавцов киоска, челночником, наперсточником или рэкетиром. У нас общество прошло хорошую эволюцию.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если б Президент не отстоял это, то Шарецкий нашу страну уже б продал со своей компанией. Вадим Боровик, политолог:

Сегодня у нас престиж есть правоохранительной системы. Сегодня некоторым стыдно сказать, что он где-то откосил от армии. То есть нормально мы воспитываем нашу молодежь. И мы пришли к тому, что мы доверяем обществу белорусскому. Еще ошибка. Говорят, что 2020 год заставил нас что-то менять. Мы с вами это обсуждали еще 3-4 года назад. Это на уровне Президента обсуждалось. Мы, доверенные лица, накануне выборов встречались с Президентом, он сказал, что первое, что буду делать после того, как проведем выборы, это заниматься конституционной реформой. Алена Сырова, СТВ:

Может, не будь прошлого года и августа 2020… Вадим Боровик:

Это было бы быстрее, мы бы уже поменяли Конституцию. Алена Сырова:

Возможно, не было бы каких-то предложений, которые выкристаллизовались в этом всем споре?