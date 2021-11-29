«Реванша не будет». Депутат объяснил, почему массовой поддержки протестов уже не произойдёт

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
На местном уровне, если учитывать внутриполитическую обстановку, то на местах реванша не будет. Нет сегодня той поддержки общества обманутого.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А как же пришли голосовать в черных пуховиках и белых шапках? Или надели во время пандемии маски? Вот этот бред чистой воды, который показывает, что их якобы много.
Дмитрий Кудин:
Я с вами полностью согласен, но это только виртуально, в виртуальном мире. Они пришли из интернета, схлопнулись и ушли в том же объеме, в котором пришли до 2020 года. Сегодня это непопулярно на местах. Я общаюсь, встречаюсь с населением. Люди не верят, что пойдет основная часть населения и проголосует, испортит бюллетени или еще что-то.
Вадим Боровик, политолог:
Надо действовать на упреждение.
Кирилл Казаков:
Прийти на референдум и испортить бюллетень – это единственная их возможность каким-то образом доказать, что их много?
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В 2020 нам такую же схему предлагали. Люди пришли и увидели, что в урнах не было помятых. Ну, одна из тысячи. То же самое сейчас будет.
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