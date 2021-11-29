«Реванша не будет». Депутат объяснил, почему массовой поддержки протестов уже не произойдёт

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

На местном уровне, если учитывать внутриполитическую обстановку, то на местах реванша не будет. Нет сегодня той поддержки общества обманутого.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А как же пришли голосовать в черных пуховиках и белых шапках? Или надели во время пандемии маски? Вот этот бред чистой воды, который показывает, что их якобы много.