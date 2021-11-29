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«Реванша не будет». Депутат объяснил, почему массовой поддержки протестов уже не произойдёт

29 ноября 2021 19:43
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Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».  

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
На местном уровне, если учитывать внутриполитическую обстановку, то на местах реванша не будет. Нет сегодня той поддержки общества обманутого.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
А как же пришли голосовать в черных пуховиках и белых шапках? Или надели во время пандемии маски? Вот этот бред чистой воды, который показывает, что их якобы много.  

«Реванша не будет». Депутат объяснил, почему массовой поддержки протестов уже не произойдёт-1

Дмитрий Кудин:  
Я с вами полностью согласен, но это только виртуально, в виртуальном мире. Они пришли из интернета, схлопнулись и ушли в том же объеме, в котором пришли до 2020 года. Сегодня это непопулярно на местах. Я общаюсь, встречаюсь с населением. Люди не верят, что пойдет основная часть населения и проголосует, испортит бюллетени или еще что-то.  

Вадим Боровик, политолог:  
Надо действовать на упреждение.  

Кирилл Казаков:  
Прийти на референдум и испортить бюллетень – это единственная их возможность каким-то образом доказать, что их много?  

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
В 2020 нам такую же схему предлагали. Люди пришли и увидели, что в урнах не было помятых. Ну, одна из тысячи. То же самое сейчас будет.  

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# Акции протеста # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Кудин # Виталий Уткин # Фотофакт

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