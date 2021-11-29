«Ничего нового за 25 лет мы не услышали». Ирина Довгало о непризнании Западом белорусских референдумов

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как думаете, как ваши сверстники поступят на референдуме? Обычно молодежь это двигающая сила, которая сносит власть чаще всего. Здесь, я думаю, тоже начнется давление на студентов.
Никита Рачиловский, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
К сожалению, будет такая масса молодежи, которая не понимает, что она делает. Они даже не осознают, с какой целью это делают. Им просто сказали, что плохо, нужно выходить, выступать, говорить, что это все плохо, это против нас. Они воспринимают любое улучшение в государстве, референдум, любое событие так, как будто это выгодно определенным лицам, а не всей стране. Представить, чтобы на референдум прийти, что это делается во благо их самих, их детей, они не могут. Они считают, что если придут и проголосуют, значит, они поддерживают какой-то режим, они поддерживают какие-то конкретные личности. Они не могут задуматься, что это для них.
Кирилл Казаков:
Неужели не понятно, что либо ты за ту Конституцию, которая сейчас действует, либо за ту, которая будет действовать? И одна, и вторая – пропрезидентские. Возможно нынешняя, при которой мы живем, жестче.
Никита Рачиловский:
Люди, к сожалению, этого не понимают, но мы проводили как Молодежный парламент при Национальном собрании встречи с молодежью, с активистами, которые действительно патриоты своей страны, желают приносить пользу обществу и сохранить историческую память. Ребята говорят очень правильные вещи и готовы встать на защиту общества, если их сокурсники, одногруппники, люди из их окружения готовы противостоять обществу, они готовы донести. Они не боятся клеветы.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько таких ребят?
Никита Рачиловский:
Таких ребят много.
Алена Сырова:
Провели соцопрос о том, как белорусы готовятся к референдуму.
Кирилл Казаков:
А в 1996 году такие соцопросы проводились? Понимали цифры, с которыми вы работаете?
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Были опросы. Что самое интересное… Сразу забегу вперед и скажу, что у нас и тогда были наблюдатели ОБСЕ. 25 лет прошло, четверть века, и уже тогда ОБСЕ говорили, что это нельзя признавать, поскольку не демократично. Что изменилось за 25 лет? Клише, с которыми приезжали на участки, в округа и так далее, остались абсолютно идентичными, ничего нового за 25 лет мы не услышали. Но при этом никто тогда не говорил, что они признают результат 84 %. Я могу сказать: у меня на участке было почти 88 %, при этом люди шли бесконечной вереницей. А то, что касается участия молодежи, это обыкновенный молодежный правовой нигилизм. За этот год именно парламентом был сделан гигантский шаг по принятию тех законопроектов, которых, кстати говоря, даже не было в плане. Вся общественно-политическая ситуация не только внутри страны, но и за ее пределами, естественно, диктует свои условия. Часть законопроектов, которые были приняты вне плана, сегодня явно уже предполагая какие-то моменты наперед, будут влиять на проведение референдума.
Читайте также:
Боровик о референдуме: не дай бог ты сделаешь «гармошку» на участке – минимум 15 суток
При каких условиях участника «Плана Перамоги» не накажут? Рассказали в ГУБОПиК
Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика