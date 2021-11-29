«Ничего нового за 25 лет мы не услышали». Ирина Довгало о непризнании Западом белорусских референдумов

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как думаете, как ваши сверстники поступят на референдуме? Обычно молодежь это двигающая сила, которая сносит власть чаще всего. Здесь, я думаю, тоже начнется давление на студентов.

Никита Рачиловский, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

К сожалению, будет такая масса молодежи, которая не понимает, что она делает. Они даже не осознают, с какой целью это делают. Им просто сказали, что плохо, нужно выходить, выступать, говорить, что это все плохо, это против нас. Они воспринимают любое улучшение в государстве, референдум, любое событие так, как будто это выгодно определенным лицам, а не всей стране. Представить, чтобы на референдум прийти, что это делается во благо их самих, их детей, они не могут. Они считают, что если придут и проголосуют, значит, они поддерживают какой-то режим, они поддерживают какие-то конкретные личности. Они не могут задуматься, что это для них. Кирилл Казаков:

Неужели не понятно, что либо ты за ту Конституцию, которая сейчас действует, либо за ту, которая будет действовать? И одна, и вторая – пропрезидентские. Возможно нынешняя, при которой мы живем, жестче. Никита Рачиловский:

Люди, к сожалению, этого не понимают, но мы проводили как Молодежный парламент при Национальном собрании встречи с молодежью, с активистами, которые действительно патриоты своей страны, желают приносить пользу обществу и сохранить историческую память. Ребята говорят очень правильные вещи и готовы встать на защиту общества, если их сокурсники, одногруппники, люди из их окружения готовы противостоять обществу, они готовы донести. Они не боятся клеветы. Алена Сырова, СТВ:

Сколько таких ребят? Никита Рачиловский:

Таких ребят много.

Алена Сырова:

Провели соцопрос о том, как белорусы готовятся к референдуму. Кирилл Казаков:

А в 1996 году такие соцопросы проводились? Понимали цифры, с которыми вы работаете?