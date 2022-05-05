Азарёнок: соборность церкви и государя, государства воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Григорий Азаренок, СТВ:
Возле Свято-Духова кафедрального собора открылся памятник владыке, первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, владыке Филарету. Потрясающий человек, я его лично видел на богослужении в храме. Я был маленький, он приехал в наш храм и благословил его. Тот храм, кстати, который недавно посещал Президент, на Рождество.
Вы были знакомы с Филаретом. Все-таки дает белорусская земля больших, сильных духом людей, таких многомерных людей. Мы видели, с какой теплотой наш Президент говорил о владыке. Поделитесь впечатлениями.
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Николай Щекин, философ:
Он сказал, что это совесть нации. Я полностью согласен. Несколько было общений с митрополитом. Я таких людей не припомню, настолько выдержанных. Он настолько чувствовал, чувствовал даже то, что ты хочешь сказать, сделать. Когда у меня были какие-то эмоции, минута-две молчания, его взгляд… Вы знаете, больше ничего не надо было.
Мы говорили сейчас об исторической памяти. А ведь, если кто-то не знает, у него в роду, Вахрамеевых, 290 личностей в генеалогическом древе. И он их всех помнил. Много духовного сана.
Григорий Азаренок:
То есть род молитвенников.
Николай Щекин:
Да. При нем Беларусь православная возродилась. Вы представьте, сегодня у нас не просто 26 религиозных конфессий. У нас сегодня, представьте, 15 епархий, 1 781 храм, 160 строится. То есть Беларусь возродилась. Я хочу сказать: он и совесть, и наша история, и, наверное, наша молитва. Вот это теперь молитва на всю нашу историческую дорогу.
Глубоко символично, что этот памятник... В руках у него крест Евфросиньи Полоцкой. Ведь это же была идея главы государства и Филарета, вместе сошлось все.
Григорий Азаренок:
Соборность, великая мечта нашего славянства – соборность церкви и государя, государства, соборность нашей страны – воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете.
Николай Щекин:
Таких людей раз в миллион лет. Вот за 2 000 лет – да, можно проводить связь с Евфросиньей Полоцкой. Но вы знаете, я в то время не жил, как историк могу, конечно, много фактов говорить. Но это реальный человек, который воспитал всю нацию в духе исторической памяти и правды.
Кстати, хочу сказать, символизм еще в том, что, может быть, как раз смертью смерть поправ… Его смерть год назад, Царство Небесное, может быть, явилась возрождением и формированием новой Беларуси, духовной.
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