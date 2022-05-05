Азарёнок: соборность церкви и государя, государства воплотилась в Александре Григорьевиче и владыке Филарете

Николай Щекин, философ:

Он сказал, что это совесть нации. Я полностью согласен. Несколько было общений с митрополитом. Я таких людей не припомню, настолько выдержанных. Он настолько чувствовал, чувствовал даже то, что ты хочешь сказать, сделать. Когда у меня были какие-то эмоции, минута-две молчания, его взгляд… Вы знаете, больше ничего не надо было. Мы говорили сейчас об исторической памяти. А ведь, если кто-то не знает, у него в роду, Вахрамеевых, 290 личностей в генеалогическом древе. И он их всех помнил. Много духовного сана. Григорий Азаренок:

То есть род молитвенников. Николай Щекин:

Да. При нем Беларусь православная возродилась. Вы представьте, сегодня у нас не просто 26 религиозных конфессий. У нас сегодня, представьте, 15 епархий, 1 781 храм, 160 строится. То есть Беларусь возродилась. Я хочу сказать: он и совесть, и наша история, и, наверное, наша молитва. Вот это теперь молитва на всю нашу историческую дорогу. Глубоко символично, что этот памятник... В руках у него крест Евфросиньи Полоцкой. Ведь это же была идея главы государства и Филарета, вместе сошлось все.