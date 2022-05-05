«Пока не раскрывается много деталей и тонкостей». Кого хотят сохранить в «Азовстали»?

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Григорий Азаренок, СТВ:
Они уже предлагают обменивать людей на продукты питания, потому что они очень хотят сохранить кого-то в этой «Азовстали». Кто-то там такой сидит, очень важный. Все богохульные умы, все богомерзкие народы, как писал Тютчев, съехались на нашу святую землю, на наш Днепр.
Николай Щекин, философ:
Надо понимать, мы с вами знаем, что такое разведка. И действительно, пока не раскрывается много деталей и тонкостей. Очень много есть нюансов. И если там есть генерал, а, как мы понимаем, кто-то есть высокопоставленный, конечно, пока не будет раскрываться. Даже если его взяли уже. Конечно, будет вестись сейчас торг. Он ведется, само собой. Плюс он там не один. Плюс, еще раз, там много спецоборудования, там много чего есть. Поэтому проводится, на мой взгляд, филигранная операция там. Естественно, военные спецоперации не могут вестись без жертв, тем более когда эти националисты, фашисты прикрываются людьми. Уже все в мире увидели. Они ведут себя как террористы в Сирии, игиловцы. Говорят: обменяем еду за людей. Что это такое вообще?
Григорий Азаренок:
Даже были заявления вполне себе аффилированных с официальными лиц, которые говорят, что «мы нападем на Приднестровье, если Молдова нам разрешит, потому что мы хотим обменный фонд пленных сделать». Это дичь! Это международное ИГИЛ.
Николай Щекин:
Я вам больше скажу: все, кто на протяжении последних трех недель приезжал в Киев, это фашисты. Это те самые фашисты, наследники нацизма. На мой характер, говорю откровенно, я бы там их и положил бы в этом Киеве или под Киевом – это уже другой вопрос. Конечно, там есть очень много деталей, и Президент сегодня об этом говорил. Конечно, и наш глава государства знает об этом, но мое убеждение, что наводить порядок в Украине должны только наши славянские республики: Россия, Украина и Беларусь.
Читайте также:
«Какая-то дичь». Азаренок рассказал о неблагодарных украинцах в Швейцарии
«Измордовали в буквальном смысле». Щекин об отстранении белорусских паралимпийцев
Философ Щекин: фашизм – это самый легкий путь прийти к власти, показать себя