«Пока не раскрывается много деталей и тонкостей». Кого хотят сохранить в «Азовстали»?

Григорий Азаренок, СТВ:

Они уже предлагают обменивать людей на продукты питания, потому что они очень хотят сохранить кого-то в этой «Азовстали». Кто-то там такой сидит, очень важный. Все богохульные умы, все богомерзкие народы, как писал Тютчев, съехались на нашу святую землю, на наш Днепр.

Николай Щекин, философ:

Надо понимать, мы с вами знаем, что такое разведка. И действительно, пока не раскрывается много деталей и тонкостей. Очень много есть нюансов. И если там есть генерал, а, как мы понимаем, кто-то есть высокопоставленный, конечно, пока не будет раскрываться. Даже если его взяли уже. Конечно, будет вестись сейчас торг. Он ведется, само собой. Плюс он там не один. Плюс, еще раз, там много спецоборудования, там много чего есть. Поэтому проводится, на мой взгляд, филигранная операция там. Естественно, военные спецоперации не могут вестись без жертв, тем более когда эти националисты, фашисты прикрываются людьми. Уже все в мире увидели. Они ведут себя как террористы в Сирии, игиловцы. Говорят: обменяем еду за людей. Что это такое вообще?