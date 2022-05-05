«Никакая это не личная страница». Надо ли получать профессию для того, чтобы быть блогером?

День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кстати, про инстасамок. Раньше, чтобы формировать общественное мнение, надо было заслужить трудом. А сейчас?

Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь Сегодня»:

А она формирует, если уже о ней говорить, об этой условной фигуре? Только для той самой молодежи, о которой очень правильно было сказано: если ты занят только собой, то тогда появляется инстасамка. А если ты пытаешься что-то доказать окружающим, если ты выходишь хоть чуть-чуть на общественную жизнь, они пропадают как таковые. Потому что ты можешь набрать сотни лайков и будешь сидеть в своей комнате одинокий, прыщавый, никому не нужный. А во дворе в футболе тебя будут постоянно пинать ногами, потому что ты ни фига не умеешь ни в команде играть, ни с друзьями. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Про регионы. Все-таки под носом они своих талантов разглядеть не могут. Почему-то происходит тем не менее из-за этих инста-героев обнуление профессии репортера. Потому что сейчас все мы знаем прекрасно, чего стоит им стать действительно в профессиональном плане и как. А сейчас появляется какой-то человек, тот самый так называемый блогер, написал три штриха – и он уже конкурирует. Андрей Муковозчик:

То же самое журналисты. Сейчас же каждый может написать текст и сказать, что вот мое мнение.

Алеся Лакина:

Но ведь блогеры сейчас гораздо популярнее, чем репортеры газет. Их гораздо больше, масса людей знает. Андрей Муковозчик:

Во-первых, насчет популярнее – нам бы хорошо медиаисследование. Instagram в России закрыли. Я посчитал, не поленился, полез – сколько их фолловеров там называемых, то бишь, по-русски говоря, фанатов, на самом деле перешли в другие соцсети, которые рекламировали. 10-15 % – все, десятая часть. Все остальное – это кто, если фанат не переходит за своим клубом? ЦСКА уехал на другой стадион. Если фанат не пошел туда – значит либо это был ЦСКА, либо это вообще был не фанат, а бот. Алеся Лакина:

Как вы считаете, надо ли ввести такое, чтобы получать профессию для того, чтобы быть блогером, для того, чтобы высказываться на огромную массу людей? Андрей Муковозчик:

Я по-другому к этому подошел. Сколько тираж у районной многотиражки – три тысячи?

Андрей Кривошеев, генеральный директор «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов:

Семь тысяч. Андрей Муковозчик:

Сколько у заводской многотиражки? Еще меньше. Андрей Кривошеев:

Бывает и больше, смотря какой коллектив. Белорусская железная дорога. Андрей Муковозчик:

Да. Но 500 тысяч для одного завода – это ненормально?