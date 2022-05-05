«Никакая это не личная страница». Надо ли получать профессию для того, чтобы быть блогером?
День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кстати, про инстасамок. Раньше, чтобы формировать общественное мнение, надо было заслужить трудом. А сейчас?
Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь Сегодня»:
А она формирует, если уже о ней говорить, об этой условной фигуре? Только для той самой молодежи, о которой очень правильно было сказано: если ты занят только собой, то тогда появляется инстасамка. А если ты пытаешься что-то доказать окружающим, если ты выходишь хоть чуть-чуть на общественную жизнь, они пропадают как таковые. Потому что ты можешь набрать сотни лайков и будешь сидеть в своей комнате одинокий, прыщавый, никому не нужный. А во дворе в футболе тебя будут постоянно пинать ногами, потому что ты ни фига не умеешь ни в команде играть, ни с друзьями.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Про регионы. Все-таки под носом они своих талантов разглядеть не могут. Почему-то происходит тем не менее из-за этих инста-героев обнуление профессии репортера. Потому что сейчас все мы знаем прекрасно, чего стоит им стать действительно в профессиональном плане и как. А сейчас появляется какой-то человек, тот самый так называемый блогер, написал три штриха – и он уже конкурирует.
Андрей Муковозчик:
То же самое журналисты. Сейчас же каждый может написать текст и сказать, что вот мое мнение.
Алеся Лакина:
Но ведь блогеры сейчас гораздо популярнее, чем репортеры газет. Их гораздо больше, масса людей знает.
Андрей Муковозчик:
Во-первых, насчет популярнее – нам бы хорошо медиаисследование. Instagram в России закрыли. Я посчитал, не поленился, полез – сколько их фолловеров там называемых, то бишь, по-русски говоря, фанатов, на самом деле перешли в другие соцсети, которые рекламировали. 10-15 % – все, десятая часть. Все остальное – это кто, если фанат не переходит за своим клубом? ЦСКА уехал на другой стадион. Если фанат не пошел туда – значит либо это был ЦСКА, либо это вообще был не фанат, а бот.
Алеся Лакина:
Как вы считаете, надо ли ввести такое, чтобы получать профессию для того, чтобы быть блогером, для того, чтобы высказываться на огромную массу людей?
Андрей Муковозчик:
Я по-другому к этому подошел. Сколько тираж у районной многотиражки – три тысячи?
Андрей Кривошеев, генеральный директор «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов:
Семь тысяч.
Андрей Муковозчик:
Сколько у заводской многотиражки? Еще меньше.
Андрей Кривошеев:
Бывает и больше, смотря какой коллектив. Белорусская железная дорога.
Андрей Муковозчик:
Да. Но 500 тысяч для одного завода – это ненормально?
Алеся Лакина:
Хорошо, у меня 60 тысяч подписчиков. Имею ли я право высказывать свое мнение?
Андрей Кривошеев:
Любой человек имеет право.
Андрей Муковозчик:
Абсолютно. Я предлагаю и буду предлагать законодателям подвести такого блогера под Закон «О средствах массовой информации». Отвечайте так же, как и я. Будьте готовы в любой момент пойти в суд или явиться в прокуратуру по вызову – и тогда, да. А почему у вас тираж сравним с тиражом официального средства массовой информации? Будьте любезны. За все, что творится на вашей странице, на вашем средстве массовой информации, вы несете ответственность. Никакая это не личная страница, личную пишите себе в дневник.
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