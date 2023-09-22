Казаков: Клайпеда из города моряков превратилась в город закладчиков

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную службу и последние новости политики. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и военный комиссар Витебской области Руслан Шкодин.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

В начале недели смотрел я видео из города Клайпеда. Это так ее местные называют. Был там когда-то очень мощный порт. Когда-то там стояли в 3-4 рейда корабли, чтобы зайти и разгрузиться, загрузиться в том числе и нашим калием. В итоге когда я посмотрел это видео, когда там заброшенные дороги, пути, нет никаких кораблей…