Казаков: Клайпеда из города моряков превратилась в город закладчиков

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную службу и последние новости политики. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и военный комиссар Витебской области Руслан Шкодин.
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
В начале недели смотрел я видео из города Клайпеда. Это так ее местные называют. Был там когда-то очень мощный порт. Когда-то там стояли в 3-4 рейда корабли, чтобы зайти и разгрузиться, загрузиться в том числе и нашим калием. В итоге когда я посмотрел это видео, когда там заброшенные дороги, пути, нет никаких кораблей…
Григорий Азаренок, СТВ:
Какой-то комментатор: в Литве половина Беларуси работает, все специалисты работают, в Литве в день зарплата – 100 евро, сколько мне в РБ за 100 евро работать?
Кирилл Казаков:
Он там закладчиком работает? 100 евро зарплата! Я про Клайпеду продолжу. Посмотрите на Клайпеду и посмотрите на Солигорск. В 2020 году люди, которые сейчас в Клайпеде по 100 евро в день зарабатывают, очень сильно хотели, чтобы так, как Клайпеда в 2023 году, выглядел Солигорск. Тут уже дуля с маслом. Получается, что мы нашли возможность свой калий продавать, а в Литве по 100 евро закладчиками зарабатывают. Там больше делать нечего! В Клайпеде нет больше порта. Город моряков практически стал городом тех людей, которые закладывают наркотики. Я по-другому назвать не могу.
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