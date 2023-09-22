«Махровым цветом цвело БЧБ-бесие». Откуда в Беларуси взялись оппозиционеры?

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Для меня это тоже вопрос и загадка. Я постоянно над этим думаю. Наверное, можно поговорить о каких-то метафизических вещах, связанных с бездуховностью, антихристианством и так далее, но я думаю, что здесь есть и социальные причины. Они связаны с тем, что в 1990-е, 2000-е, даже в 2010 годы махровым цветом цвело БЧБ-бесие во многих значимых для социализации человека сферах: в образовании, культуре, журналистике. И я как преподаватель, как человек, работающий в университете, руководивший, прекрасно знаю, что годами, десятилетиями целые школы научные работали в университетах, которые формировали змагаров в промышленном масштабе. Целые курсы выпускались, зомбированные этой БЧБ-идеологией. И теперь удивляться после вот этих лет и десятилетий беспамятства, когда у нас главными историческими героями были там Сапеги и Радзивиллы, на билбордах в Минске, Гродно и других городах вывешивали Радзивилла Черного, который травил собаками белорусских православных – развлечение у человека такое было, а из него начали делать исторического героя. Это вот такие маленькие просто факты в копилочку. А реально это была программа. Программа зомбирования белорусских людей, превращения из них антирусских, подобно тому, как это было успешно сделано в Украине. Вот сейчас мы пожинаем плоды.

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