Минск планирует наращивать объёмы поставок продуктов питания в Казахстан

Наращивание объемов поставок минских продуктов питания в Казахстан. А также налаживание сотрудничества с предприятиями белорусской легкой промышленности. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич встретилась с руководителями компании, которая является официальным дистрибьютором белорусских продуктов питания в Казахстане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские товары пользуются у жителей Казахстана спросом – это кондитерские изделия, молочная и мясная продукция. Кроме того, гостям презентовали наши товары легкой промышленности, например, льняные изделия. Также в ходе визита партнеры посетят предприятия по производству бытовой техники и мебели.

Виктор Космачев, директор ЮКО дистрибьюторской компании (Казахстан):

Мы являемся ТО Belostan – сеть магазинов № 1. 265 магазинов на данный момент у нас в 17 регионах Казахстана. Продаем только белорусскую продукцию, заключить контракты, где будем расширять только белорусский продукт.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Они хотят прирастать в объеме поставок нашего питания, но не всегда получается выйти на прямой контакт, оперативно что-то решить, поэтому, конечно же, мы все организовали. Встречи на наших предприятиях, мы с огромным удовольствием показали, презентовали нашу группу товаров. А у нас есть что показать, что попробовать и чем гордиться.