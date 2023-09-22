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Минск планирует наращивать объёмы поставок продуктов питания в Казахстан

22 сентября 2023 19:04
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Наращивание объемов поставок минских продуктов питания в Казахстан. А также налаживание сотрудничества с предприятиями белорусской легкой промышленности. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич встретилась с руководителями компании, которая является официальным дистрибьютором белорусских продуктов питания в Казахстане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск планирует наращивать объёмы поставок продуктов питания в Казахстан-1

Минские товары пользуются у жителей Казахстана спросом – это кондитерские изделия, молочная и мясная продукция. Кроме того, гостям презентовали наши товары легкой промышленности, например, льняные изделия. Также в ходе визита партнеры посетят предприятия по производству бытовой техники и мебели.

Минск планирует наращивать объёмы поставок продуктов питания в Казахстан-4

Виктор Космачев, директор ЮКО дистрибьюторской компании (Казахстан):
Мы являемся ТО Belostan сеть магазинов № 1. 265 магазинов на данный момент у нас в 17 регионах Казахстана. Продаем только белорусскую продукцию, заключить контракты, где будем расширять только белорусский продукт.

Минск планирует наращивать объёмы поставок продуктов питания в Казахстан-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Они хотят прирастать в объеме поставок нашего питания, но не всегда получается выйти на прямой контакт, оперативно что-то решить, поэтому, конечно же, мы все организовали. Встречи на наших предприятиях, мы с огромным удовольствием показали, презентовали нашу группу товаров. А у нас есть что показать, что попробовать и чем гордиться.

Минск планирует наращивать объёмы поставок продуктов питания в Казахстан-10

Встреча стала продолжением визита белорусской делегации в Астану, где был подписан ряд контрактов. Стоит отметить, что по объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Беларуси и является третьим среди стран СНГ.

# Беларусь-Казахстан # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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